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    NASA, Jüpiter'in en volkanik uydusunun nefes kesici fotoğraflarını yayınladı

    NASA'nın Juno misyonu Jüpiter'e 51. yakın uçuşunu gerçekleştirdi ve bu süreçte uydusu Io'nun görüntülerini yakaladı. Gezegenin en volkanik uydusu olan Io’nun fotoğrafları ise oldukça çarpıcı.
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    NASA, Jüpiter'in volkanik uydusunun fotoğraflarını yayınladı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Juno uzay aracı Jüpiter ve uyduları etrafında 820 milyon kilometre yol kat ederek mümkün olduğunca çok şeyi belgeledi ve değerli bilimsel görüntüleri Dünya'ya iletti. Bu süreç içerisinde NASA'nın Juno uzay aracı Jüpiter'e 51 adet yakın uçuş gerçekleştirerek gaz devinin volkanik uydusu Io'nun nefes kesici görüntülerini yakaladı.

    Güneş sisteminin en volkanik cismi: Io

    NASA, Jüpiter'in volkanik uydusunun fotoğraflarını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Juno, 16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği uçuşla Io'ya daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştı (35.500 kilometre) ve araç üzerinde bulunan JunoCam, uydunun yoğun volkanik aktivitelerini gözler önüne serdi. Juno'nun Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) tarafından uçuştan önce elde edilen kızılötesi görüntü, Io'nun yüzeyindeki çok sayıda volkanik faaliyet noktasını ortaya koyuyor.

    NASA, Jüpiter'in volkanik uydusunun fotoğraflarını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Dünya'nın uydusundan biraz daha büyük olan Io, Güneş sistemindeki volkanik açıdan en aktif cisim olarak biliniyor. Io, aktif olarak püsküren yüzlerce yanardağa ev sahipliği yapıyor ve bu volkanlar küllerini kilometrelerce yukarıya püskürtüyor. Bu aşırı volkanik faaliyetin arkasında ise Jüpiter'in ve onun büyük uyduları Europa ve Ganymede yatıyor. Bu iki uydu, Io’yu yerçekimsel olarak sürekli olarak geriyor ve sıkıştırıyor.

    Juno’nun esasında ana görevi Jüpiter’i incelemekti ancak NASA, aracı artık uyduları incelemek için kullanıyor. 4 Temmuz 2016'da Jüpiter'e varan Juno, Aralık 2023 ve Şubat 2024'te Io’nun yüzeyine 1.500 kilometre kadar yaklaşacak. Bu uçuşlardan çok daha detaylı görsellerin ve verilerin toplanması amaçlanıyor. Bu arada bir süre önce ESA tarafından fırlatılan JUICE aracı da 2031 yılında Europa ve Ganymede'ye ulaşarak Jüpiter’in uydularını derinlemesine inceleyecek. Önümüzdeki on yıllık dönemde Jüpiter ve onun sistemi hakkında daha fazla bilgi elde edilecek.

    Kaynakça https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-juno-mission-getting-closer-to-jupiters-moon-io https://www.tweaktown.com/news/91572/nasa-releases-breathtaking-pictures-of-jupiters-most-volcanic-moon/index.html
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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