NASA, Jüpiter'in en volkanik uydusunun nefes kesici fotoğraflarını yayınladı

Juno’nun esasında ana görevi Jüpiter’i incelemekti ancak NASA, aracı artık uyduları incelemek için kullanıyor. 4 Temmuz 2016'da Jüpiter'e varan Juno, Aralık 2023 ve Şubat 2024'te Io’nun yüzeyine 1.500 kilometre kadar yaklaşacak. Bu uçuşlardan çok daha detaylı görsellerin ve verilerin toplanması amaçlanıyor. Bu arada bir süre önce ESA tarafından fırlatılan JUICE aracı da 2031 yılında Europa ve Ganymede'ye ulaşarak Jüpiter’in uydularını derinlemesine inceleyecek. Önümüzdeki on yıllık dönemde Jüpiter ve onun sistemi hakkında daha fazla bilgi elde edilecek.
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.