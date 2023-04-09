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    Dünyanın en güçlü roketi gün sayıyor: İşte tüm detaylarıyla SpaceX Starship

    Elon Musk’un CEO’su olduğu SpaceX, dünyanın en güçlü roketini fırlatmak için gün sayıyor. Starship uzay roketinin ilk yörünge fırlatma testinin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
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    Elon Musk, dünyanın en güçlü roketini fırlatmak için gün sayıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’un CEO’su olduğu SpaceX, dünyanın en güçlü roketi olan Starship’i fırlatmak için gün sayıyor. Musk, geçtiğimiz günlerde Starship’in fırlatılışa hazırlandığını aktarmış ve kısa bir videoda roketin fırlatma rampasındaki halini göstermişti. Bununla birlikte 10 Nisan’da Starship’in bir prova testinin yapılacağı da aktarılıyor. Esas fırlatma testi ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gibi görünüyor.

    SpaceX Starship çok yakında fırlatılacak

    Elon Musk, dünyanın en güçlü roketini fırlatmak için gün sayıyor Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Musk, attığı bir twett’te Starship’in tekrardan fırlatmaya hazır olduğunu ve gerekli düzenleyici onayının beklendiğini duyurdu. Kesin olmamakla birlikte 10 Nisan tarihinde bir fırlatma provası düzenlenecek. Burada sistemler kontrol edilecek. Eğer her şey yolunda giderse bu provadan bir hafta sonra (Muhtemelen 17 Nisan) FAA’nın yasal onayının ardından ilk entegre uçuş testi gerçekleştirilecek. Bu arada tüm bu tarihler belirli sebeplerle değişebilir, örneğin olumsuz hava durumu olursa denemeler bir sonraki güne veya bir sonraki fırlatma penceresine sarkabilir.

    SpaceX Starship ne yapacak?

    Spaceflight Now'a göre bu yörünge test uçuşunda bir SpaceX Super Heavy ve Starship fırlatma aracı, Starship'in atmosfere yeniden girişinden ve Hawaii yakınlarına inişinden önce Dünya'nın yörüngesinde bir tam tur atmayı deneyecek.

    Space Launch Now'a göre Super Heavy roket güçlendiricisi uçuşun 170. saniyesinde ayrılacak ve Meksika Körfezi'ndeki Boca Chica fırlatma sahasının yaklaşık 32 km açığına iniş yapacak; ikinci aşama (Starship) ise Hawaii'nin Kauai kentinin kuzeybatı kıyısının yaklaşık 100 km açığına inecek.

    SpaceX Starship nedir?

    SpaceX, tamamen yeniden kullanılabilir bir roket-uzay gemisidir. 120 metre boyundaki bu roket, şimdiye kadar yapılmış en uzun ve en güçlü uzay roketi konumunda. Roket iki aşamadan oluşmakta:

    • Super Heavy (ilk aşama): Sıvı oksijen ve metan yakan 33 Raptor motoru. Toplam 17.6 milyon libre itme gücü.
    • Starship (ikinci aşama): Altı Raptor motoru. Mürettebat veya kargonun barındırılabildiği hepsi bir arada bir uzay aracı.

    Yeniden kullanılabilirden harcanabilire (daha fazla kargo) ve altında Super Heavy roketi olan/olmayan çeşitli konfigürasyonlarda kullanılan Starship, Ay'a iniş ve gezegenler arası keşiften (özellikle Mars'ta bir koloni inşa etmek için) Dünya'da yörünge altı süpersonik uçuşlara kadar her şey için tasarlanmış yeniden kullanılabilir bir konsept konumunda.

    Starship Ay'a gidecek mi?

    Esasında SpaceX ile NASA rakip değil, tam tersine ortaklar. Nisan 2021'de NASA, SpaceX'i Artemis III görevi sırasında astronotları Ay yüzeyine götürecek bir iniş sistemi geliştirmesi için seçti. Bu görev 2025 yılı için planlanmış olsa da ertelemeler muhtemel.

    Bu sözleşmenin bir parçası olarak SpaceX, Artemis III'ten önce Ay'a mürettebatsız bir test görevi ile gidecek. Tüm bunların gerçekleşmesi için ise Starship’in tam olarak çalışır durumda olması şart. Zira her şey bu rokete bağlı.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 1 gün önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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