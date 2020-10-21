NASA’nın OSIRIX-REx uzay aracı, Bennu asteroitine numune toplamak için iniş yaptı

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NASA’nın ABD’li havacılık ve savunma sanayi şirketi Lockheed Martin’le birlikte geliştirdiği OSIRIS-REx uzay aracı, yaklaşık 4,5 milyar yaşında olduğuna inanılan Bennu asteroitine iniş yaptı. OSIRIS-REx , 2016 yılında uzaya fırlatılmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde Bennu’nun yörüngesine yerleşmişti.

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NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidinin yörüngesine oturdu

Güneş Sistemi'nin oluşumu, evrimi ve Dünya'daki yaşamın başlangıcına dair çok önemli bilgiler barındırdığına inanılan asteroite inen uzay aracının, Bennu’dan Dünya’da incelenmek üzere getirilecek numune toplaması planlanıyordu. Toplamda 500 metre genişliğindeki gökcismine birkaç saniyeliğine inen uzay aracının arzu edilen miktarda numune toplayıp toplayamadığı ise henüz belli değil.

Numune toplandığının teyidi birkaç gün sonra

OSIRIS-REx’in 8 metre genişliğindeki Nightingale isimli kratere iniş süreci, toplamda dört buçuk saat sürdü. Kraterden en az 60 gr numune toplaması beklenen iniş süreci herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı.

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NASA’da görev yapan Thomas Zurbuchen adlı bilim insanı görev kapsamında yaptığı açıklamada, “Bu, görevin dönüm noktasıydı. Şimdi, birkaç gün içinde, yıllardır beklediğimiz örneklerden ne kadar toplayabildiğimizi öğrenebileceğiz" dedi. Bilim insanın da bahsettiği üzere görevin nihai amacı olan numune toplama faaliyetinin başarılı olup olmadığını anlanmak için NASA’nın birkaç günlük süreye ihtiyacı bulunuyor. Eğer OSIRIS-REx’in numune toplayamadığı ortaya çıkarsa, uzay aracı asteroite bir kez daha iniş yapmayı deneyecek.

Her şey planlandığı gibi giderse numunelerle birlikte Dünya’ya doğru yola çıkacak olan OSIRIS-REx, 2023 yılında gezegenimize ulaşacak. NASA, çok yakında görevle ilgili görsellerin paylaşılacağı sözü de verdi.

https://www.haberler.com/osiris-rex-nasa-nin-uzay-araci-numune-toplamak-13681002-haberi/

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