Çin, kritik Ay görevi için Mayıs 2024'ü hedefliyor: Bir ilk gerçekleştirilecek

Tam Boyutta Gör

Ulusların Ay yarışı sürerken çok sayıda ülke Ay’ın uzak tarafına ulaşmak istiyor. Bu bağlamda öne çıkan ülkelerden birisi olan Çin, Ay’ın uzak tarafına inmek ve oradan toplanacak örnekleri Dünya’ya geri döndürmek niyetinde. Çin, Chang'e-6 görevi kapsamında bu hedefe ulaşmak isterken görevin Mayıs 2024 tarihinde fırlatılması planlanıyor.

Aktarılanlara göre Chang'e-6 görevinde birçoğu 2020 Chang'e-5 görevinde yer alan mühendis ve araştırmacılar bulunuyor. Ekip, yoğun bir şekilde ekipmanları test ederken kritik bileşenlerin bu yılın başlarında Hainan adasındaki Wenchang uzay üssüne ulaştırıldığı belirtiliyor.

Bir ilk anlamına geliyor

Tam Boyutta Gör

Chang'e-6 göreviyle Ay'ın uzak tarafından ilk kez malzeme toplanacak ve analiz için Dünya’ya gönderilecek. Çin ve uzay ajansı bu göreve oldukça büyük önem veriyor çünkü, halihazırda ekipler Ay Yeni Yılı döneminde bile araç üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Ekipte yer alan uzmanlar, Bahar Bayramını aileleriyle uzaktan görüşerek geçiriyor.

Öte yandan Chang'e-6'nın 53 gün sürecek bir görev olması bekleniyor. Görev aracı Ay'ın uzak tarafındaki Apollo havzasına inmeye çalışacak ve bir kepçe ve bir matkap kullanarak 2 kilogram kadar Ay örneği toplayacak. Chang'e-6 görevi dört araçtan oluşacak: hizmet modülü, iniş aracı, yükseliş aracı ve yeniden giriş kapsülü. Ayrıca görevi desteklemek üzere Queqiao-2 röle uydusu da Şubat ya da Mart ayında fırlatılacak. Bu uydu, yer istasyonları ile Chang'e-6 uzay aracı arasındaki iletişimi sağlayacak çünkü Ay’ın öteki tarafı Dünya'dan hiçbir zaman görünmüyor.

Bir asteroidin yüzeyinde ilk defa su bulundu 1 gün önce eklendi

Görev aracı Ay'a indiğinde, Ay numunelerini Ay yörüngesine fırlatılmaya hazır bir yükseliş aracına yükleyecek. Sonrasında hizmet modülüyle kenetlenecek olan yükseliş aracı Dünya’ya doğru yola çıkacak. Burada da yeniden giriş kapsülü devreye girecek ve numuneleri paraşütle yüzeye indirecek. Ay'ın uzak yüzünden alınan örneklerin analizi, Ay'ın yakın ve uzak taraflarının neden bu kadar farklı olduğuna dair yeni bilgiler sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Çin, kritik Ay görevi için Mayıs 2024'ü hedefliyor