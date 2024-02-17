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    Çin, kritik Ay görevi için Mayıs 2024'ü hedefliyor: Bir ilk gerçekleştirilecek

    Çin’in Chang'e-6 görevini Mayıs 2024'te fırlatması ve Ay'ın uzak tarafına inerek incelenmek üzere Dünya'ya gönderilecek Ay materyallerinden örnekler toplaması bekleniyor.

    Çin, kritik Ay görevi için Mayıs 2024'ü hedefliyor Tam Boyutta Gör

    Ulusların Ay yarışı sürerken çok sayıda ülke Ay’ın uzak tarafına ulaşmak istiyor. Bu bağlamda öne çıkan ülkelerden birisi olan Çin, Ay’ın uzak tarafına inmek ve oradan toplanacak örnekleri Dünya’ya geri döndürmek niyetinde. Çin, Chang'e-6 görevi kapsamında bu hedefe ulaşmak isterken görevin Mayıs 2024 tarihinde fırlatılması planlanıyor.

    Aktarılanlara göre Chang'e-6 görevinde birçoğu 2020 Chang'e-5 görevinde yer alan mühendis ve araştırmacılar bulunuyor. Ekip, yoğun bir şekilde ekipmanları test ederken kritik bileşenlerin bu yılın başlarında Hainan adasındaki Wenchang uzay üssüne ulaştırıldığı belirtiliyor.

    Bir ilk anlamına geliyor

    Çin, kritik Ay görevi için Mayıs 2024'ü hedefliyor Tam Boyutta Gör

    Chang'e-6 göreviyle Ay'ın uzak tarafından ilk kez malzeme toplanacak ve analiz için Dünya’ya gönderilecek. Çin ve uzay ajansı bu göreve oldukça büyük önem veriyor çünkü, halihazırda ekipler Ay Yeni Yılı döneminde bile araç üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Ekipte yer alan uzmanlar, Bahar Bayramını aileleriyle uzaktan görüşerek geçiriyor.

    Öte yandan Chang'e-6'nın 53 gün sürecek bir görev olması bekleniyor. Görev aracı Ay'ın uzak tarafındaki Apollo havzasına inmeye çalışacak ve bir kepçe ve bir matkap kullanarak 2 kilogram kadar Ay örneği toplayacak. Chang'e-6 görevi dört araçtan oluşacak: hizmet modülü, iniş aracı, yükseliş aracı ve yeniden giriş kapsülü. Ayrıca görevi desteklemek üzere Queqiao-2 röle uydusu da Şubat ya da Mart ayında fırlatılacak. Bu uydu, yer istasyonları ile Chang'e-6 uzay aracı arasındaki iletişimi sağlayacak çünkü Ay’ın öteki tarafı Dünya'dan hiçbir zaman görünmüyor.

    Görev aracı Ay'a indiğinde, Ay numunelerini Ay yörüngesine fırlatılmaya hazır bir yükseliş aracına yükleyecek. Sonrasında hizmet modülüyle kenetlenecek olan yükseliş aracı Dünya’ya doğru yola çıkacak. Burada da yeniden giriş kapsülü devreye girecek ve numuneleri paraşütle yüzeye indirecek. Ay'ın uzak yüzünden alınan örneklerin analizi, Ay'ın yakın ve uzak taraflarının neden bu kadar farklı olduğuna dair yeni bilgiler sağlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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