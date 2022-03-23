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Güneş sistemimiz dışında yer alan ve başka bir yıldızın yörüngesinde dönen ötegezegenler, ilk olarak 1992 yılında keşfedilmeye başladı. NASA, yaptığı yeni bir açıklamayla aradan geçen 20 seneyle beraber ötegezegen sayısının 5 bine ulaştığını duyurdu.

James Webb'le ötegezegen sayısı daha da artabilir

NASA, geçtiğimiz günlerde 65 yeni ötegezegenin NASA Ötegezegen Arşivi'ne kaydedildiğini belirterek toplam ötegezegen sayısının 5 bini geçtiğini paylaştı. Şimdiye kadar onaylanan ötegezegenlerden %30'u Satürn ve Jüpiter gibi gaz devlerinden, %31'i bizim sistemimizde örneği bulunmayanDünya ve Neptün arası bir büyüklükteki Süper-Dünya'dan, %35'i Neptün ve Uranüs gibi buz devlerinden ve %4'ü ise Dünya ve Mars benzeri küçük, kayalık gezegenlerden oluşuyor.

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NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsü'nde araştırma bilimcisi Jessie Christiansen: "Bu sadece bir sayı değil. Her biri yeni bir dünya, yepyeni bir gezegen. Her biri için heyecanlanıyorum çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Her ne kadar ilk ötegezegen 1992 yılında keşfedilmiş olsa da 2009 yılında Kepler Uzay Teleskopu'nun lansmanına kadar geçen süre yeni keşfedilen öte gezegen sayısı sınırlı kaldı. Kepler, şimdiye kadar onaylanmış ötegezegenlerin yaklaşık üçte ikisini keşfetti. James Webb Uzay Teleskopu'yla birlikte daha fazla ötegezegenin keşfedilmesi bekleniyor.

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NASA, ötegezegen sayısının 5 bini geçtiğini duyurdu