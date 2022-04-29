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Popüler mesajlaşma platformu Snapchat, kullanıcılarının daha rahat ve kolay Snap atabilmesi için yeni bir drone geliştirdi. Pixy isimli küçük drone, ön kısmında bulunan kamerasıyla Snap atmayı daha keyifli bir hale getiriyor.

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İşte küçük ama sevimli drone Pixy'nin teknik özellikleri

Snapchat'in ürettiği sarı renkli Pixy, 2,7K video ve 12 MP fotoğraf çekebilmekte. Dört pervaneli küçük, cepte taşınabilen bir cihaz olan Pixy, sadece 101 gram ağırlığında. Ayrıca kontrol etmenizi sağlayacak bir kumandası bulunmamakta. Fotoğraflar ve kayıtlar, Snapchat uygulamasındaki Anılarınızda saklanırken drone'nu etkinleştirmek için bir düğme ve uçuş modunu seçmek için bir kamera kadranı mevcut. Önceden yapılandırılmış modlar ise normal yüzer mod, etrafınızda dönmesini sağlayan mod, yürürken veya koşarken sizi takip etmesini sağlayan mod olmak üzere dört seçenekten oluşuyor.

Bir kaydı durdurmak istediğinizde ise elinizi drone'nun altına koymanız yeterli olacak. Böylece Pixy avcunuza inecek. Ayrıca kullanıma göre pil bitmeden beş ila sekiz uçuş yapabilirsiniz. 230 dolar satış fiyatına sahip Pixy, şimdilik sadece ABD ve Fransa'da satışa sunulacak.

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Snapchat, cepte taşınabilen Pixy isimli yeni bir drone tanıttı