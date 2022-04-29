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    Snapchat, cepte taşınabilen Pixy isimli yeni bir drone tanıttı

    Snapchat, kullanıcıların resim ve videolarını çekebilmesi için yeni bir drone tanıttı. İşte Pixy isimli cepte bile taşınabilen ve kontrol paneline ihtiyaç duymayan drone'nun özellikleri:
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    Snapchat, cepte taşınabilen Pixy isimli yeni bir drone tanıttı
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    Popüler mesajlaşma platformu Snapchat, kullanıcılarının daha rahat ve kolay Snap atabilmesi için yeni bir drone geliştirdi. Pixy isimli küçük drone, ön kısmında bulunan kamerasıyla Snap atmayı daha keyifli bir hale getiriyor.

    İşte küçük ama sevimli drone Pixy'nin teknik özellikleri

    Snapchat'in ürettiği sarı renkli Pixy, 2,7K video ve 12 MP fotoğraf çekebilmekte. Dört pervaneli küçük, cepte taşınabilen bir cihaz olan Pixy, sadece 101 gram ağırlığında. Ayrıca kontrol etmenizi sağlayacak bir kumandası bulunmamakta. Fotoğraflar ve kayıtlar, Snapchat uygulamasındaki Anılarınızda saklanırken drone'nu etkinleştirmek için bir düğme ve uçuş modunu seçmek için bir kamera kadranı mevcut. Önceden yapılandırılmış modlar ise normal yüzer mod, etrafınızda dönmesini sağlayan mod, yürürken veya koşarken sizi takip etmesini sağlayan mod olmak üzere dört seçenekten oluşuyor.

    Bir kaydı durdurmak istediğinizde ise elinizi drone'nun altına koymanız yeterli olacak. Böylece Pixy avcunuza inecek. Ayrıca kullanıma göre pil bitmeden beş ila sekiz uçuş yapabilirsiniz. 230 dolar satış fiyatına sahip Pixy, şimdilik sadece ABD ve Fransa'da satışa sunulacak.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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