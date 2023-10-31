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    NASA, uzayda hayalet bir elin kemiklerine benzeyen fotoğraf yakaladı

    NASA, Chandra X-ışını Gözlemevi ve X-Işını Görüntüleme Polarimetri Gezgini, içine çökmüş ölü yıldızın etrafında oluşan manyetik alanın bir "hayalet elin" kemiklerine benzeyen görüntüsünü tespit etti.

    NASA, uzayda hayalet elin kemiklerine benzeyen fotoğraf yakaladı Tam Boyutta Gör

    ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) Chandra X-ışını Gözlemevi ve X-Işını Görüntüleme Polarimetri Gezgini (IXPE), içine çökmüş bir ölü yıldızın etrafında oluşan manyetik alanın bir "hayalet elin" kemiklerine benzeyen görüntüsünü tespit etti.

    NASA yaptığı açıklamada Chandra'nın 2001'de keşfettiği PSR B1509-58 adlı pulsar ile pulsarın kutuplarından yayılan enerji yüklü madde ve antimadde parçacıklarından oluşan MSH 15-52 Bulutsusu'nun bir "hayalet ele" benzediği belirtildi.

    NASA bilim insanları, IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) ile de 17 gün boyunca gözlem yaparak pulsar ve onu çevreleyen bulutsunun detaylı görüntülerini inceledi.

    PSR B1509-58'nin Dünya'dan 16 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan MSH 15-52 Bulutsusu'nun "avuç içi" tabanında bulunduğu ve X-ışını tespitleriyle el şeklindeki gök cisminin manyetik alanında oluşan "kemiklerinin" ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

    PSR B1509-58'nin yaklaşık 1500 yıl önce nükleer yakıtı biten dev bir yıldızın kendi içine çökmesiyle oluşan, son derece yoğun bir nötron yıldızı olduğu belirtildi.

    Araştırmanın başyazarı, California Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Roger Romani, yaptığı açıklamada, "IXPE verileri bize, 'eldeki' manyetik alanın haritasını veriyor. X ışınlarını üreten yüklü parçacıklar, manyetik alan boyunca hareket ederek, tıpkı bir insanın elindeki kemiklerin elin şeklini belirlediği gibi bulutsunun şeklini ortaya çıkarıyor." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    radyatör patlaması src sınavı zor mu kaç tane hafif kusur muayeneden geçer chevrolet cruze alınır mı zyxel vmg3312-b10b şifre

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