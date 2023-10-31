NASA, uzayda hayalet bir elin kemiklerine benzeyen fotoğraf yakaladı

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ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) Chandra X-ışını Gözlemevi ve X-Işını Görüntüleme Polarimetri Gezgini (IXPE), içine çökmüş bir ölü yıldızın etrafında oluşan manyetik alanın bir "hayalet elin" kemiklerine benzeyen görüntüsünü tespit etti.

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NASA yaptığı açıklamada Chandra'nın 2001'de keşfettiği PSR B1509-58 adlı pulsar ile pulsarın kutuplarından yayılan enerji yüklü madde ve antimadde parçacıklarından oluşan MSH 15-52 Bulutsusu'nun bir "hayalet ele" benzediği belirtildi.

NASA bilim insanları, IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) ile de 17 gün boyunca gözlem yaparak pulsar ve onu çevreleyen bulutsunun detaylı görüntülerini inceledi.

PSR B1509-58'nin Dünya'dan 16 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan MSH 15-52 Bulutsusu'nun "avuç içi" tabanında bulunduğu ve X-ışını tespitleriyle el şeklindeki gök cisminin manyetik alanında oluşan "kemiklerinin" ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

PSR B1509-58'nin yaklaşık 1500 yıl önce nükleer yakıtı biten dev bir yıldızın kendi içine çökmesiyle oluşan, son derece yoğun bir nötron yıldızı olduğu belirtildi.

Araştırmanın başyazarı, California Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Roger Romani, yaptığı açıklamada, "IXPE verileri bize, 'eldeki' manyetik alanın haritasını veriyor. X ışınlarını üreten yüklü parçacıklar, manyetik alan boyunca hareket ederek, tıpkı bir insanın elindeki kemiklerin elin şeklini belirlediği gibi bulutsunun şeklini ortaya çıkarıyor." dedi.

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