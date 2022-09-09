Tam Boyutta Gör

NASA’nın insanlı uzay görevlerinin ilk ayağı olan Artemis programı geliştirilmeye devam ediliyor. Uzay ajansı, astronotlarının Ay’da kullanacağı uzay giysilerini üretimi için bir şirkette karar kıldığını duyurdu. Yeni nesil uzay giysileri NASA’nın Artemis 3 görevinde kullanılmaya başlanacak.

Yeni nesil giysiler Ay görevinde kullanılacak

NASA, 50 yılı aşkın bir süredir Ay’a ya da herhangi bir başka uzay cismine insanlı görev gerçekleştirmedi. Astronotların uzay yürüyüşünde kullanacağı kıyafetler Axiom Space tarafından inşa edilecek. NASA tarafından seçilen firma, uzay giysilerinin tasarımı, gelişim süreci, sertifikasyon ve üretim süreçlerinden sorumlu olacak. NASA ile Axiom Space’in anlaşması ise 228.5 milyon dolar değerinde.

Astronotların DNA’sı uzay görevlerinden sonra mutasyona uğradı 2 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör

Axiom Space’in yeni uzay giysilerinin 2025 veya 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Artemis 3 görevine kadar test edilmesi ve gerekli teknik, güvenlik şartlarını sağlaması gerekiyor.

Yaşanan arızalar nedeniyle ertelenen Artemis 1’in bu Ekim’de, Artemis 2’nin ise 2024’te gerçekleştirilmesi planlanıyor. NASA, Artemi 3 görevinde ise Ay’a ilk adın ve ilk siyahi astronotu indirecek. Uzay ajansı, bu görevler sonucunda sürdürülebilir bir Ay istasyonunun önünü açacak. Elde edilen bilgiler Mars misyonları için mihenk taşlarını oluşturacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA, yeni nesil uzay giysileri için kolları sıvadı