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    NASA, yeni nesil uzay giysileri için kolları sıvadı

    NASA, tekrardan insanlı uzay görevlerine başlamaya hazırlanıyor. Bu bağlamda NASA, Artemis 3 görevindeki astronotların kullanacağı uzay giysilerini üretecek şirket ile anlaşmaya varmış durumda.
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    NASA, yeni nesil uzay giysileri için kolları sıvadı
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    NASA’nın insanlı uzay görevlerinin ilk ayağı olan Artemis programı geliştirilmeye devam ediliyor. Uzay ajansı, astronotlarının Ay’da kullanacağı uzay giysilerini üretimi için bir şirkette karar kıldığını duyurdu. Yeni nesil uzay giysileri NASA’nın Artemis 3 görevinde kullanılmaya başlanacak.

    Yeni nesil giysiler Ay görevinde kullanılacak

    NASA, 50 yılı aşkın bir süredir Ay’a ya da herhangi bir başka uzay cismine insanlı görev gerçekleştirmedi. Astronotların uzay yürüyüşünde kullanacağı kıyafetler Axiom Space tarafından inşa edilecek. NASA tarafından seçilen firma, uzay giysilerinin tasarımı, gelişim süreci, sertifikasyon ve üretim süreçlerinden sorumlu olacak. NASA ile Axiom Space’in anlaşması ise 228.5 milyon dolar değerinde.

    NASA, yeni nesil uzay giysileri için kolları sıvadı
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    Axiom Space’in yeni uzay giysilerinin 2025 veya 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Artemis 3 görevine kadar test edilmesi ve gerekli teknik, güvenlik şartlarını sağlaması gerekiyor.

    Yaşanan arızalar nedeniyle ertelenen Artemis 1’in bu Ekim’de, Artemis 2’nin ise 2024’te gerçekleştirilmesi planlanıyor. NASA, Artemi 3 görevinde ise Ay’a ilk adın ve ilk siyahi astronotu indirecek. Uzay ajansı, bu görevler sonucunda sürdürülebilir bir Ay istasyonunun önünü açacak. Elde edilen bilgiler Mars misyonları için mihenk taşlarını oluşturacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 21 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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