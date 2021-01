Naughty Dog 'çok özel' yeni bir proje üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Sony'nin en değerli oyun stüdyolarından olan Naughty Dog yakında yine heyecan verici bir projeyle karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Stüdyo eş-başkanı Neil Druckmann, çok özel bir proje için yeni çalışma arkadaşları aradıklarını söyledi.

Naughty Dog resmi Twitter hesabı üzerinden farklı pozisyonlar için iş ilanı vermişti. Paylaşılan tweet'te animasyon, sanat, oyun tasarımı ve programlama gibi farklı bölümlerde iş alımı yapıldığı belirtildi. Bu tweet'i alıntılayan Neil Druckmann da,"Gelin bizimle çalışın! Şu anda çok harika bir şey yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Naughty Dog'un yeni projesiyle ilgili elbette şu an için hiçbir bilgimiz yok. Yeni bir Uncharted veya The Last of Us oyunu olabilir. Ayrıca tamamıyla özgün yepyeni bir IP beklentileri de var. Sektörün en yetenekli stüdyolarından olan Naughty Dog'un orijinal yeni bir fikirle karşımıza çıkması elbette biraz daha heyecan verici olabilir.

Sony'nin PS-özel oyunları arasında en değerli yapımları Naughty Dog bünyesinden geliyor. Uncharted 4 ve The Last of Us 1 oyunlarının 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği ortaya çıkmıştı.

