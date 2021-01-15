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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Naughty Dog 'çok özel' yeni bir proje üzerinde çalışıyor

    Naughty Dog başkanı Neil Druckmann, çok harika bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Naughty Dog'un yeni projesi büyük bir merakla bekleniyor.
    4 sa.
    1,2b
    27
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Naughty Dog 'çok özel' yeni bir proje üzerinde çalışıyor
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    Sony'nin en değerli oyun stüdyolarından olan Naughty Dog yakında yine heyecan verici bir projeyle karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Stüdyo eş-başkanı Neil Druckmann, çok özel bir proje için yeni çalışma arkadaşları aradıklarını söyledi.

    Naughty Dog resmi Twitter hesabı üzerinden farklı pozisyonlar için iş ilanı vermişti. Paylaşılan tweet'te animasyon, sanat, oyun tasarımı ve programlama gibi farklı bölümlerde iş alımı yapıldığı belirtildi. Bu tweet'i alıntılayan Neil Druckmann da,"Gelin bizimle çalışın! Şu anda çok harika bir şey yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Naughty Dog'un yeni projesiyle ilgili elbette şu an için hiçbir bilgimiz yok. Yeni bir Uncharted veya The Last of Us oyunu olabilir. Ayrıca tamamıyla özgün yepyeni bir IP beklentileri de var. Sektörün en yetenekli stüdyolarından olan Naughty Dog'un orijinal yeni bir fikirle karşımıza çıkması elbette biraz daha heyecan verici olabilir. 

    Sony'nin PS-özel oyunları arasında en değerli yapımları Naughty Dog bünyesinden geliyor. Uncharted 4 ve The Last of Us 1 oyunlarının 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği ortaya çıkmıştı.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/01/naughty_dog_making_something_very_cool_as_hiring_spree_advertised Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    haktan24 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    vur masaya the last of us part 3 ü millet oyun görsün naughty dog reyiz....
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    emrhyldrm (emrah yıldırım) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    PS5 için yeni bir Uncharted oyunu fena olmazdı.
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    maximus8282 (maximus ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Önce bi Last of Us 2’nin çevrimiçi oyuncu modunu yapsınlar.
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    Super Meat Boy 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    3. oyunda ellie'yi transeksüel olarak görmeyiz umarım..
    Yanıtla +3
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    haktan24 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    vur masaya the last of us part 3 ü millet oyun görsün naughty dog reyiz....
    Yanıtla +6
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