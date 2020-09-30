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    NBA 2K21'in yeni nesil konsollara çıkış tarihi açıklandı

    NBA 2K21 yeni nesil konsollara rötarsız çıkış yapacak. Oyun ilk olarak yeni Xbox'lara sonra PlayStation 5'e çıkacak.
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    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
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    NBA 2K21'in yeni nesil konsollara çıkış tarihi açıklandı
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    Basketbol oyunu NBA 2K21 eski konsollara ve PC’ye çıkış yaptı ancak yeni nesil konsollara ne zaman geleceği açıklanmamıştı. Bugün yapılan açıklamayla NBA 2K21’in yeni nesil konsollar için çıkış tarihi duyuruldu.

    NBA 2K21, yeni nesil Xbox Series X ve S için 10 Kasım’da, PlayStation 5 için belirli ülkelerde 12 Kasım’da, Türkiye’nin de dahil olduğu diğer ülkelerde 19 Kasım’da çıkış yapacak. Böylelikle NBA2K21’in yeni nesil konsolların çıkış gününde oynanabileceği belli oldu.

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    Ayrıca Bkz. "Monster'da Bu Hafta - NBA 2K21"

    NBA 2K21 yeni nesil versiyonunda daha gerçekçi yapay zeka, yüksek grafik kalitesi ve gerçekçi fizik bulunacağı belirtiliyor. Elbette eski nesil ve yeni nesil arasındaki farkı görebilmek için 10 Kasım’ı beklemek gerekecek.

    Eğer oyunun PS4 ve Xbox One için Mamba Forever versiyonunu satın alırsanız PlayStation 5 ve yeni Xbox’ta oynamak için ek ücret ödemek gerekmeyecek. Oyunun Mamba Forever versiyonu 799 TL’ye satılıyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ardakn18 (Ali Arda) 5 sa.
    20 ile 21 arasında fark var mı ?
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