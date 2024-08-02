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    NBA 2K25: İlk resmi oynanış fragmanı yayınlandı

    2K Sports, 6 Eylül'de piyasaya sürülmesi planlanan NBA 2K25'in ilk oynanış fragmanını yayınladı. Yayınlanan video ile serinin bu oyunundaki yeniliklerine dair birçok detay ortaya çıkıyor.
    NBA 2K25: İlk resmi oynanış fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2K, NBA 2K25'in oyun iyileştirmelerini ve oyun özelliklerini gösteren ilk resmi oynanış fragmanını yayınladı. ProPLAY teknolojisi ile yeni serinin bugüne kadarki en gerçekçi basketbol oyunu olması bekleniyor.

    NBA 2K25'in sunduğu oyun yenilikleri

    ProPLAY ile Güçlendirilmiş Oyun: NBA 2K25'e gerçek NBA görüntülerinden alınan 9.000 yeni ProPLAY animasyonu eklendi ve gerçek NBA anlarını kusursuz bir şekilde otantik oyuna dönüştürdü.

    1.500 top sürme animasyonu, 2023-24 NBA sezonundaki kadrodaki çoğu oyuncudan 1.100 imzalı şut animasyonu ve 150 yeni imzalı hareket stili dahil 1.300'den fazla yeni topsuz animasyon içeren NBA 2K25, bugüne kadarki en gerçekçi oyun deneyimini sunuyor.

    Yepyeni Dribble Motoru: NBA 2K25, ProPLAY destekli yepyeni bir dribble motoruyla 15 yıldır oynanışta yapılan en büyük değişikliklerden birini sunuyor. Şimdi, ProPLAY gücüyle NBA 2K25'in dribble motoru, gerçek dünya NBA görüntülerinden dinamik hareketler üreterek yeni ve daha gerçekçi bir his yaratıyor.

    Hücum Yenilikleri: Yaratıcılık, kişiselleştirme, özgürlük ve erişilebilirlik, hem yeni başlayanlara hem de uzmanlara hitap eden NBA 2K25 hücum güncellemelerinin temel taşlarıdır. Pro Stick Ritmli Şut, Özel Görsel İpuçları ve Şut Zamanlama Profilleri gibi özellikler, oyunculara seçimlerinin risk-ödül dengesini sağlarken topu nasıl atacakları konusunda nihai özelleştirme olanağı sunuyor. Ayrıca oyuncuların herhangi bir gelişmiş şuttan istedikleri zaman çıkıp diğer hareketlere geçiş yapmalarına olanak tanıyan yeni Şut İptali özelliği yer alıyor.

    Savunma Şampiyonluklar Kazandırır: NBA 2K25, savunma odaklı oyuncuları güçlendiren yepyeni bir savunma sistemine sahip. Bir oyuncuyu kontrol etmek için sağ çubuğu kullanarak dinamik olarak yön değiştirin ve hücum oyuncusunun saldırısını kesmek için hızla yanlara doğru kayın.

    Yarışma Sistemi önemli değişiklikler aldı ve artık sabit bir sistem yerine, şutun başlangıcındaki savunma etkisini serbest bırakmaya göre değerlendiren ve buna göre uygun kapsama etkisini hesaplayan dinamik bir ağırlıklandırma sistemi kullanıyor.

    Yapay Zeka Oynanışı: Yapay zeka oynanışı, Saha Aralığı, Hücum, Savunma, Koçluk ve Yapay Zeka Zorluğu'nda yapılan güncellemelerle tüm platformlarda iyileştirildi ve genel deneyimi daha da iyileştirildi.

    Learn 2K: NBA 2K25, oyuncuların 2K'nın temel mekaniklerinden en gelişmiş hareketlerin nasıl uygulanacağına kadar her şeyi öğrenmelerini sağlayan yeni bir Learn 2K moduna sahip. Oyuncular yeni Rhythm Shooting'i denemek, yüzlerce hareketi öğrenmek, mini oyunlar oynamak, alıştırmalar yapmak veya pratik senaryoları çözmek isterlerse bu özelliği kullanabilecekler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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