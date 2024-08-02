NBA 2K25: İlk resmi oynanış fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör 2K, NBA 2K25'in oyun iyileştirmelerini ve oyun özelliklerini gösteren ilk resmi oynanış fragmanını yayınladı. ProPLAY teknolojisi ile yeni serinin bugüne kadarki en gerçekçi basketbol oyunu olması bekleniyor.

NBA 2K25'in sunduğu oyun yenilikleri

ProPLAY ile Güçlendirilmiş Oyun: NBA 2K25'e gerçek NBA görüntülerinden alınan 9.000 yeni ProPLAY animasyonu eklendi ve gerçek NBA anlarını kusursuz bir şekilde otantik oyuna dönüştürdü.

1.500 top sürme animasyonu, 2023-24 NBA sezonundaki kadrodaki çoğu oyuncudan 1.100 imzalı şut animasyonu ve 150 yeni imzalı hareket stili dahil 1.300'den fazla yeni topsuz animasyon içeren NBA 2K25, bugüne kadarki en gerçekçi oyun deneyimini sunuyor.

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Yepyeni Dribble Motoru: NBA 2K25, ProPLAY destekli yepyeni bir dribble motoruyla 15 yıldır oynanışta yapılan en büyük değişikliklerden birini sunuyor. Şimdi, ProPLAY gücüyle NBA 2K25'in dribble motoru, gerçek dünya NBA görüntülerinden dinamik hareketler üreterek yeni ve daha gerçekçi bir his yaratıyor.

Hücum Yenilikleri: Yaratıcılık, kişiselleştirme, özgürlük ve erişilebilirlik, hem yeni başlayanlara hem de uzmanlara hitap eden NBA 2K25 hücum güncellemelerinin temel taşlarıdır. Pro Stick Ritmli Şut, Özel Görsel İpuçları ve Şut Zamanlama Profilleri gibi özellikler, oyunculara seçimlerinin risk-ödül dengesini sağlarken topu nasıl atacakları konusunda nihai özelleştirme olanağı sunuyor. Ayrıca oyuncuların herhangi bir gelişmiş şuttan istedikleri zaman çıkıp diğer hareketlere geçiş yapmalarına olanak tanıyan yeni Şut İptali özelliği yer alıyor.

Savunma Şampiyonluklar Kazandırır: NBA 2K25, savunma odaklı oyuncuları güçlendiren yepyeni bir savunma sistemine sahip. Bir oyuncuyu kontrol etmek için sağ çubuğu kullanarak dinamik olarak yön değiştirin ve hücum oyuncusunun saldırısını kesmek için hızla yanlara doğru kayın.

Yarışma Sistemi önemli değişiklikler aldı ve artık sabit bir sistem yerine, şutun başlangıcındaki savunma etkisini serbest bırakmaya göre değerlendiren ve buna göre uygun kapsama etkisini hesaplayan dinamik bir ağırlıklandırma sistemi kullanıyor.

Yapay Zeka Oynanışı: Yapay zeka oynanışı, Saha Aralığı, Hücum, Savunma, Koçluk ve Yapay Zeka Zorluğu'nda yapılan güncellemelerle tüm platformlarda iyileştirildi ve genel deneyimi daha da iyileştirildi.

Learn 2K: NBA 2K25, oyuncuların 2K'nın temel mekaniklerinden en gelişmiş hareketlerin nasıl uygulanacağına kadar her şeyi öğrenmelerini sağlayan yeni bir Learn 2K moduna sahip. Oyuncular yeni Rhythm Shooting'i denemek, yüzlerce hareketi öğrenmek, mini oyunlar oynamak, alıştırmalar yapmak veya pratik senaryoları çözmek isterlerse bu özelliği kullanabilecekler.

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NBA 2K25: İlk resmi oynanış fragmanı yayınlandı