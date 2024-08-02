NBA 2K25: İlk resmi oynanış fragmanı yayınlandı

NBA 2K25'in sunduğu oyun yenilikleri
ProPLAY ile Güçlendirilmiş Oyun: NBA 2K25'e gerçek NBA görüntülerinden alınan 9.000 yeni ProPLAY animasyonu eklendi ve gerçek NBA anlarını kusursuz bir şekilde otantik oyuna dönüştürdü.
1.500 top sürme animasyonu, 2023-24 NBA sezonundaki kadrodaki çoğu oyuncudan 1.100 imzalı şut animasyonu ve 150 yeni imzalı hareket stili dahil 1.300'den fazla yeni topsuz animasyon içeren NBA 2K25, bugüne kadarki en gerçekçi oyun deneyimini sunuyor.
Yepyeni Dribble Motoru: NBA 2K25, ProPLAY destekli yepyeni bir dribble motoruyla 15 yıldır oynanışta yapılan en büyük değişikliklerden birini sunuyor. Şimdi, ProPLAY gücüyle NBA 2K25'in dribble motoru, gerçek dünya NBA görüntülerinden dinamik hareketler üreterek yeni ve daha gerçekçi bir his yaratıyor.
Hücum Yenilikleri: Yaratıcılık, kişiselleştirme, özgürlük ve erişilebilirlik, hem yeni başlayanlara hem de uzmanlara hitap eden NBA 2K25 hücum güncellemelerinin temel taşlarıdır. Pro Stick Ritmli Şut, Özel Görsel İpuçları ve Şut Zamanlama Profilleri gibi özellikler, oyunculara seçimlerinin risk-ödül dengesini sağlarken topu nasıl atacakları konusunda nihai özelleştirme olanağı sunuyor. Ayrıca oyuncuların herhangi bir gelişmiş şuttan istedikleri zaman çıkıp diğer hareketlere geçiş yapmalarına olanak tanıyan yeni Şut İptali özelliği yer alıyor.
Savunma Şampiyonluklar Kazandırır: NBA 2K25, savunma odaklı oyuncuları güçlendiren yepyeni bir savunma sistemine sahip. Bir oyuncuyu kontrol etmek için sağ çubuğu kullanarak dinamik olarak yön değiştirin ve hücum oyuncusunun saldırısını kesmek için hızla yanlara doğru kayın.
Yarışma Sistemi önemli değişiklikler aldı ve artık sabit bir sistem yerine, şutun başlangıcındaki savunma etkisini serbest bırakmaya göre değerlendiren ve buna göre uygun kapsama etkisini hesaplayan dinamik bir ağırlıklandırma sistemi kullanıyor.
Yapay Zeka Oynanışı: Yapay zeka oynanışı, Saha Aralığı, Hücum, Savunma, Koçluk ve Yapay Zeka Zorluğu'nda yapılan güncellemelerle tüm platformlarda iyileştirildi ve genel deneyimi daha da iyileştirildi.
Learn 2K: NBA 2K25, oyuncuların 2K'nın temel mekaniklerinden en gelişmiş hareketlerin nasıl uygulanacağına kadar her şeyi öğrenmelerini sağlayan yeni bir Learn 2K moduna sahip. Oyuncular yeni Rhythm Shooting'i denemek, yüzlerce hareketi öğrenmek, mini oyunlar oynamak, alıştırmalar yapmak veya pratik senaryoları çözmek isterlerse bu özelliği kullanabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.