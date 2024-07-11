NBA 2K25 resmi olarak duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi!

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Tam Boyutta Gör Yayıncılığını 2K'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K25, resmi olarak duyuruldu. İşte oyunun fiyatı, çıkış tarihi ve kapak yıldızları.

NBA 2K25 resmi olarak duyuruldu

Geçtiğimiz saatlerde 2K Sports, NBA 2K serisinin son oyunu NBA 2K25'i resmi olarak duyurdu. Duyuruya göre bu yılki oyunun kapağını Boston Celtics'ten Jayson Tatum süsleyecek. Geçtiğimiz yıl ise trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın 2K24'ün kapağında yer aldığını görmüştük.

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Bu yılki oyunun WNBA Edition sürümümde ise, Los Angeles Aces takımından A'ja Wilson yer alacak. Bir diğer All-Star sürümünde ise, hem Tatum hem Wilson kapağı süsleyecek. Bu yılın en pahalı versiyonu olacak Hall of Fame Edition'da ise NBA'în efsanevi isimlerinden Vince Carter yer alacak.

NBA 2K25 çıkış tarihi

NBA 2K24, 6 Eylül 2024 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X-S, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak. Ayrıca en büyük gelişme, bu yıl PC sürümünün PS5 ve Xbox Series X|S sürümleriyle aynı ''yeni nesil'' olması. Dolayısıyla oyuncuların biraz daha güçlü bir sisteme ihtiyacı olacak.

NBA 2K25 fiyatı:

NBA 2K25, PS5 ve Xbox Series X/S için 2.900 TL'den ön siparişe açıldı. Oyunun Steam'deki satış fiyatı ise, 69.99 dolar.

Playstation

Xbox Series X-S

Steam

NBA 2K25 PC sistem gereksinimleri

Minimum

OS: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit İşlemci: Intel Core i3-9100 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-9100 veya AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB, AMD Radeon RX 570 4 GB, Intel Arc A580

NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB, AMD Radeon RX 570 4 GB, Intel Arc A580 DirectX: 12

12 Depolama: 150 GB

150 GB Ekstra Notlar: SSD ve Gamepad önerilir. İlk kurulumda Steam kimlik doğrulaması için tek seferlik internet bağlantısı ve PC'de oynayabilmek için AVX2'yi destekleyebilen bir işlemci gerekli.

Tavsiye edilen

OS: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit İşlemci: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 3600X RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB, AMD Radeon RX 5700 8 GB, Intel Arc A770

NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB, AMD Radeon RX 5700 8 GB, Intel Arc A770 DirectX: 12

12 Depolama: 150 GB

150 GB Ekstra Notlar: SSD ve Gamepad önerilir. İlk kurulumda Steam kimlik doğrulaması için tek seferlik internet bağlantısı ve PC'de oynayabilmek için AVX2'yi destekleyebilen bir işlemci gerekli.

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NBA 2K25 resmi olarak duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi