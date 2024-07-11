NBA 2K25 resmi olarak duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi!

- NBA 2K25 resmi olarak duyuruldu
- NBA 2K25 çıkış tarihi
- NBA 2K25 fiyatı:
- NBA 2K25 PC sistem gereksinimleri
- Minimum
- Tavsiye edilen
- Yorumlar
NBA 2K25 resmi olarak duyuruldu
Geçtiğimiz saatlerde 2K Sports, NBA 2K serisinin son oyunu NBA 2K25'i resmi olarak duyurdu. Duyuruya göre bu yılki oyunun kapağını Boston Celtics'ten Jayson Tatum süsleyecek. Geçtiğimiz yıl ise trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın 2K24'ün kapağında yer aldığını görmüştük.
Bu yılki oyunun WNBA Edition sürümümde ise, Los Angeles Aces takımından A'ja Wilson yer alacak. Bir diğer All-Star sürümünde ise, hem Tatum hem Wilson kapağı süsleyecek. Bu yılın en pahalı versiyonu olacak Hall of Fame Edition'da ise NBA'în efsanevi isimlerinden Vince Carter yer alacak.
NBA 2K25 çıkış tarihi
NBA 2K24, 6 Eylül 2024 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X-S, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak. Ayrıca en büyük gelişme, bu yıl PC sürümünün PS5 ve Xbox Series X|S sürümleriyle aynı ''yeni nesil'' olması. Dolayısıyla oyuncuların biraz daha güçlü bir sisteme ihtiyacı olacak.
NBA 2K25 fiyatı:
NBA 2K25, PS5 ve Xbox Series X/S için 2.900 TL'den ön siparişe açıldı. Oyunun Steam'deki satış fiyatı ise, 69.99 dolar.
NBA 2K25 PC sistem gereksinimleri
Minimum
- OS: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i3-9100 veya AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB, AMD Radeon RX 570 4 GB, Intel Arc A580
- DirectX: 12
- Depolama: 150 GB
- Ekstra Notlar: SSD ve Gamepad önerilir. İlk kurulumda Steam kimlik doğrulaması için tek seferlik internet bağlantısı ve PC'de oynayabilmek için AVX2'yi destekleyebilen bir işlemci gerekli.
Tavsiye edilen
- OS: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 3600X
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB, AMD Radeon RX 5700 8 GB, Intel Arc A770
- DirectX: 12
- Depolama: 150 GB
- Ekstra Notlar: SSD ve Gamepad önerilir. İlk kurulumda Steam kimlik doğrulaması için tek seferlik internet bağlantısı ve PC'de oynayabilmek için AVX2'yi destekleyebilen bir işlemci gerekli.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.