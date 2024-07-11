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    NBA 2K25 resmi olarak duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi!

    NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K24 resmi olarak duyuruldu. Oyunun fiyatı, çıkış tarihi, kapak yıldızları ve PC sistem gereksinimleri haberimizde. İşte detaylar...
    NBA 2K25 resmi olarak duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını 2K'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K25, resmi olarak duyuruldu. İşte oyunun fiyatı, çıkış tarihi ve kapak yıldızları.

    NBA 2K25 resmi olarak duyuruldu

    Geçtiğimiz saatlerde 2K Sports, NBA 2K serisinin son oyunu NBA 2K25'i resmi olarak duyurdu. Duyuruya göre bu yılki oyunun kapağını Boston Celtics'ten Jayson Tatum süsleyecek. Geçtiğimiz yıl ise trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın 2K24'ün kapağında yer aldığını görmüştük.

    Bu yılki oyunun WNBA Edition sürümümde ise, Los Angeles Aces takımından A'ja Wilson yer alacak. Bir diğer All-Star sürümünde ise, hem Tatum hem Wilson kapağı süsleyecek. Bu yılın en pahalı versiyonu olacak Hall of Fame Edition'da ise NBA'în efsanevi isimlerinden Vince Carter yer alacak. 

    NBA 2K25 çıkış tarihi

    NBA 2K24, 6 Eylül 2024 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X-S, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak. Ayrıca en büyük gelişme, bu yıl PC sürümünün PS5 ve Xbox Series X|S sürümleriyle aynı  ''yeni nesil'' olması. Dolayısıyla oyuncuların biraz daha güçlü bir sisteme ihtiyacı olacak. 

    NBA 2K25 fiyatı:

    NBA 2K25, PS5 ve Xbox Series X/S için 2.900 TL'den ön siparişe açıldı. Oyunun Steam'deki satış fiyatı ise, 69.99 dolar. 

    Playstation

    Xbox Series X-S

    Steam

    NBA 2K25 PC sistem gereksinimleri

    Minimum

    • OS: Windows 10 64-Bit
    • İşlemci: Intel Core i3-9100 veya AMD Ryzen 3 1200
    • RAM: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB, AMD Radeon RX 570 4 GB, Intel Arc A580
    • DirectX: 12
    • Depolama: 150 GB
    • Ekstra Notlar: SSD ve Gamepad önerilir. İlk kurulumda Steam kimlik doğrulaması için tek seferlik internet bağlantısı ve PC'de oynayabilmek için AVX2'yi destekleyebilen bir işlemci gerekli.

    Tavsiye edilen

    • OS: Windows 10 64-Bit
    • İşlemci: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 3600X
    • RAM: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB, AMD Radeon RX 5700 8 GB, Intel Arc A770
    • DirectX: 12
    • Depolama: 150 GB
    • Ekstra Notlar: SSD ve Gamepad önerilir. İlk kurulumda Steam kimlik doğrulaması için tek seferlik internet bağlantısı ve PC'de oynayabilmek için AVX2'yi destekleyebilen bir işlemci gerekli.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 14 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 16 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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