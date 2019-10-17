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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NBA'de kripto koleksiyonları dönemi

    NBA'in köklü takımlardan biri olan Sacramento Kings, kripto koleksiyonları serisi için blockchain merkezli faaliyet gösteren CryptoKaiju şirketi ile ortaklık kurdu.
    21 dk.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    NBA'de kripto koleksiyonları dönemi

    Sacramento Kings, Ethereum merkezli Kaiju oyuncaklarının yaratıcısı CryptoKaiju ile yeni bir iş birliği yaptığını açıkladı. 2019-2020 basketbol sezonu boyunca 100 adet sınırlı sayıda Kaiju oyuncağı hediye olarak verilecek.

    Her bir oyuncak tahsil edilemez bir tokenla desteklenecek ve hiçbiri aynı olmayacak. Ayrıca, bu oyuncakların 15 tanesinde, diğerlerinden farklı olarak VIP turları, imzalı ürünler, kort sandalyeleri gibi benzersiz deneyim veya ürünler verilecek.

    Ayrıca Bkz. "Uruguay ve Lihtenştayn'dan büyük blockchain hamlesi"

    Konuyla ilgili Sacremento Kings CTO'su Ryan Montoya şöyle diyor: ''Bu benzersiz, sınırlı sayıda koleksiyon koleksiyonu ve etkileyici deneyimi taraftarlarımıza sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Her zaman taraftar etkileşimini geliştirmenin öncüsü olmanın yollarını arıyoruz ve CryptoKaiju ile olan bu ortaklık, taraftarlarımıza yenilikçi ürünler ve içerik sunan teknolojiyi kullanmaya devam etmek için heyecan verici bir fırsat.''

    NBA'de kripto koleksiyonları dönemi

    Sacremento Kings, Bitcoin'i zaten 5 sene öncesinde kabul etmişti. Büyük bir kripto ödeme şirketi olan BitPay ile yapılan ortaklığın ardından 2014 yılında takım mağazası için Bitcoin'i alan ilk takımlardan biri olmuştu. Maç biletleri ve ürünlerde BTC ile ödeme alıyordu. Geçen hafta duyurduğu Call The Shot uygulamasıyla da, blockchain destekli ödül programlarını önümüzdeki sezonda sık sık göreceğiz.



    https://cointelegraph.com/news/sacramento-kings-pro-basketball-team-launches-crypto-collectibles Yorum Yaz
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