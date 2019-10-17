NBA'de kripto koleksiyonları dönemi

Sacramento Kings, Ethereum merkezli Kaiju oyuncaklarının yaratıcısı CryptoKaiju ile yeni bir iş birliği yaptığını açıkladı. 2019-2020 basketbol sezonu boyunca 100 adet sınırlı sayıda Kaiju oyuncağı hediye olarak verilecek.

Her bir oyuncak tahsil edilemez bir tokenla desteklenecek ve hiçbiri aynı olmayacak. Ayrıca, bu oyuncakların 15 tanesinde, diğerlerinden farklı olarak VIP turları, imzalı ürünler, kort sandalyeleri gibi benzersiz deneyim veya ürünler verilecek.

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Konuyla ilgili Sacremento Kings CTO'su Ryan Montoya şöyle diyor: ''Bu benzersiz, sınırlı sayıda koleksiyon koleksiyonu ve etkileyici deneyimi taraftarlarımıza sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Her zaman taraftar etkileşimini geliştirmenin öncüsü olmanın yollarını arıyoruz ve CryptoKaiju ile olan bu ortaklık, taraftarlarımıza yenilikçi ürünler ve içerik sunan teknolojiyi kullanmaya devam etmek için heyecan verici bir fırsat.''

Sacremento Kings, Bitcoin'i zaten 5 sene öncesinde kabul etmişti. Büyük bir kripto ödeme şirketi olan BitPay ile yapılan ortaklığın ardından 2014 yılında takım mağazası için Bitcoin'i alan ilk takımlardan biri olmuştu. Maç biletleri ve ürünlerde BTC ile ödeme alıyordu. Geçen hafta duyurduğu Call The Shot uygulamasıyla da, blockchain destekli ödül programlarını önümüzdeki sezonda sık sık göreceğiz.

https://cointelegraph.com/news/sacramento-kings-pro-basketball-team-launches-crypto-collectibles