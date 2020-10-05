Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Need for Speed Hot Pursuit Remastered duyuruldu: İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri

    Need for Speed Hot Pursuit Remastered 6 Kasım'da PC, Xbox One, PS4 ve Switch platformlarında satışa sunulacak. Oyunu fiyatı ve sistem gereksinimleri aşağıda.
    2 hf.
    6,1b
    1
    25
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Need for Speed Hot Pursuit Remastered duyuruldu: İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri
    Tam Boyutta Gör

    Need for Speed serisinin en sevilen oyunlarından olan Hot Pursuit geri dönüyor. Electronic Arts bugün Need for Speed Hot Pursuit Remastered oyununu resmi olarak duyurdu. Hot Pursuit Remastered, 6 Kasım'da PC, PS4, Xbox One ve Switch platformlarında oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

    Hot Pursuit remaster projesi Stellar Entertainment tarafından hazırlanıyor. Aynı stüdyo daha önce Burnout Paradise Remastered oyununu da hazırlamıştı. EA, yeni oyunun grafiksel ve çeşitli bazı diğer geliştirmeler sunacağını belirtti. Hot Pursuit'ü efsaneleştiren sürüş deneyimi ise aynen korunacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri

    NFS Hot Pursuit Remastered Xbox One X ve PS4 Pro'da 4K/30FPS çözünürlük modu veya 1080p/60FPS performans moduyla oynanabilecek. Baz konsollarda ise 1080p/30FPS hedef alınmış. Son olarak Switch'te de 720p/30FPS çözünürlük ve kare hızlarında çalışacak. Electronic Arts ayrıca oyunun çapraz-platform multiplayer desteği de sunacağını belirtti.

    Tanıtım fragmanı:

    Hot Pursuit Remastered şu anda PC Steam'de 220 TL, PS Store'da 279 TL,  Xbox Store'da 278 TL ve son olarak Switch'te ise 40 dolar fiyat etiketine sahip. Oyunun sistem gereksinimleri şöyle:

    MİNİMUM:

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: (AMD) Phenom II X4 965 / (Intel) Corei3-2120
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: (AMD) Radeon HD5750 / (Nvidia) GeForce GTS 450
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

    ÖNERİLEN:

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: (AMD) FX-8350 / (Intel) Core i5-350K
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: (AMD) Radeon R9 270x / (Nvidia) GeForce GTX 660
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pastadanadam 2 hf. en beğenilen
    Remastered ne güzel bir şey ya. Dokuları güncelle aynı oyunu sat millet de alsın. Güzel iş.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gowlet 2 hf.
    Remastered değil sadece bu oyunu PS4 ve Xbox One’ye çıkarmışlar durum o yani.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 2 hf.
    Need For Speed: Porsche Unleashed Remake istiyorum, bir de Underground remake isterim.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    RaptorFX 1 hf.
    Need For Speed 2 SE'nin yenilenmişi çok tatlı olurdu be...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Most wanted varken yada karbon yanlış tercih olmuş bakmıyormu bunlar oyuncular ne istiyor diye
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fadeout (Semih SAYAR) 2 hf.
    Most Wanted 2005 veya Underground 1-2'yi çıkarsanıza saçma sapan

    oyunlara remastered geliyor.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 2 hf.
    220 ₺’lik bir oyun değil, max 99 ₺ eder.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    barabarabarbara 2 hf.
    most wanted varken yanlış bir tercih olmuş ama most wanted'a kesin getirirler 20. yılında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bkaakco (Berk ) 2 hf.
    Bir yarışı polislerle uğraşmaktan bir türlü bitiremeyince silmiştim, yıllardır da bir daha bulaşmadım bu oyuna. Bu kadar abartmanın da mantığı yok.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 hf.
    Benim icin en iyi NFS oyunu 2 tane. Birisi MW 2005 diğeri Hot Pursuit
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 2 hf.
    Need For Speed: Porsche Unleashed Remake istiyorum, bir de Underground remake isterim.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Greylights (THE E ) 2 hf.
    Nfs Most Wanted ve Undergraund varken bunu remake yapmaları saçma. Grafikler de aynı, sadece çözünürlük yükselmiş. EA yine paraya oynuyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eas722 2 hf.
    Bu ne abi önümüzdeki yıl da NFS Heat Remastered gelir. Bu oyun hafızalarda hiç yer etmedi. 2005 Most Wanted veya öncesindeki bir NFS ancak hak edebilir tekrar para harcamayı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6093 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    need for speed hot pursuit, hot pursuit ve
    6 etiket daha hot pursuit remastered need for speed hot pursuit remastered nfs need for speed oyun Yazılım
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Apple Store mağazalarında üçüncü taraf kulaklıklar kaldırılıyor 2 hf. Sosyal Medya Yasası'na karşı çıkan platformları hangi yaptırımlar bekliyor? 2 hf. Sırbistan Cumhurbaşkanından Türk İHA'larına övgü: "Anlaşabilirsek satın almak istiyoruz" 2 hf. Qualcomm Snapdragon 875'in tanıtılacağı tarih açıklandı 2 hf. PS Plus Ekim 2020 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Nvidia Quadro tarihe karıştı: RTX A6000 ve A40 duyuruldu 2 hf. Xiaomi, 100 dolardan satacağı Poco C3'ü tanıttı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil 2 hf. Okulların 12 Ekim tarihindeki açılışına dair detaylar belli oldu 2 hf. iPhone 12 serisinde Touch ID ihtimali yok 2 hf. Yunanistan’a veri merkezi açan Microsoft; Türkiye’yi es geçti 2 hf. SK Hynix dünyanın ilk DDR5 DRAM belleğini duyurdu 2 hf. M.S. 79 yılında Vezüv patlamasında ölen adamın beyninde, sağlam hücreler bulundu 2 hf. Grindr'da e-posta adresinizi bilen herkesin hesabınızı ele geçirebilmesini mümkün kılan bir güvenlik açığı tespit edildi 2 hf. MIT'nin kompakt füzyon reaktörü umut vadediyor: 'Yapay güneşe' ne kadar yakınız? 2 hf. Kanada’dan Türk SİHA’larının kameralarına ihracat yasağı 2 hf. HarmanyOS 2.0'ı hangi işlemcili Huawei cihazlarının alacağı belli oldu 2 hf. Cumhurbaşkanı: İnternet altyapısı hızla iyileştirilecek 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar dağıtacağız” 2 hf. Oyun Dünyasında Bu Ay - Ekim 2020 2 hf. Tesla'ların sürücünün hangi hareketlerini analiz ettiği ortaya çıkarıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Need for Speed Hot Pursuit Remastered duyuruldu: İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri Sonraki Türk şirket, yerli otomobilde QR kodlu plaka sistemi kullanılmasını hedefliyor 2 hf. Microsoft Flight Simulator sanal gerçekliğe geliyor 2 hf. Intel Meteor Lake gün yüzüne çıktı 2 hf. The Witcher 2.sezondan ilk fotoğraflar: Henry Cavill'ın yeni kostümü ortaya çıktı 2 hf. Amazon’dan Prime kullanıcılarına özel Xiaomi kampanyası 2 hf. Ryan Reynolds'ın yeni fantastik/macera filmi Free Guy'dan ilginç fragman 2 hf. Zeiss uzun bir aradan sonra ZX1 kamerasını satışa sunuyor 2 hf. Bakan Karaismailoğlu: "Yerli elektrikli scooter'ların üretimi için çalışmalara başladık" 2 hf. Bir fidye yazılımı saldırısı COVID-19'a yönelik klinik deneyleri yavaşlattı 2 hf. Elektronik harpte üstünlük sağlayacak PUHU dinleme ve kestirme sistemi teslimatları bu yıl başlıyor 2 hf. Big Navi’nin GPU’su görüntülendi, adlandırma boşuna değil 2 hf. İstanbul Valiliği'nden Formula 1 Türkiye GP'siyle ilgili son dakika açıklaması 2 hf. Apple'a dolandırıcılık girişimi: 100.000 cihaz geri dönüşüme sokulmak yerine satıldı 2 hf. Google üçüncü taraf Android cihazlarına güvenlik desteği sunacak 2 hf. Cyberpunk 2077’nin Night City haritası sızdırıldı 2 hf. Xbox Series X'in 'çılgın' Türkiye fiyatı yabancı basında gündem oldu 2 hf. Xiaomi; RAMDISK ile bir ilke imza atıyor 2 hf. Otomobil satışları Eylül'de rekor kırdı 2 hf. VAVA taşınabilir SSD Samsung’a rakip oluyor 2 hf. Evden çıkmadan İş Bankası müşterisi olmak! Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız