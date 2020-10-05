Need for Speed Hot Pursuit Remastered duyuruldu: İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri

Need for Speed serisinin en sevilen oyunlarından olan Hot Pursuit geri dönüyor. Electronic Arts bugün Need for Speed Hot Pursuit Remastered oyununu resmi olarak duyurdu. Hot Pursuit Remastered, 6 Kasım'da PC, PS4, Xbox One ve Switch platformlarında oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
Hot Pursuit remaster projesi Stellar Entertainment tarafından hazırlanıyor. Aynı stüdyo daha önce Burnout Paradise Remastered oyununu da hazırlamıştı. EA, yeni oyunun grafiksel ve çeşitli bazı diğer geliştirmeler sunacağını belirtti. Hot Pursuit'ü efsaneleştiren sürüş deneyimi ise aynen korunacak.İlginizi Çekebilir Need for Speed Heat'in 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri
NFS Hot Pursuit Remastered Xbox One X ve PS4 Pro'da 4K/30FPS çözünürlük modu veya 1080p/60FPS performans moduyla oynanabilecek. Baz konsollarda ise 1080p/30FPS hedef alınmış. Son olarak Switch'te de 720p/30FPS çözünürlük ve kare hızlarında çalışacak. Electronic Arts ayrıca oyunun çapraz-platform multiplayer desteği de sunacağını belirtti.
Tanıtım fragmanı:
Hot Pursuit Remastered şu anda PC Steam'de 220 TL, PS Store'da 279 TL, Xbox Store'da 278 TL ve son olarak Switch'te ise 40 dolar fiyat etiketine sahip. Oyunun sistem gereksinimleri şöyle:
MİNİMUM:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: (AMD) Phenom II X4 965 / (Intel) Corei3-2120
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: (AMD) Radeon HD5750 / (Nvidia) GeForce GTS 450
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: (AMD) FX-8350 / (Intel) Core i5-350K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: (AMD) Radeon R9 270x / (Nvidia) GeForce GTX 660
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
oyunlara remastered geliyor.
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