Need for Speed Hot Pursuit Remastered duyuruldu: İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri

Need for Speed serisinin en sevilen oyunlarından olan Hot Pursuit geri dönüyor. Electronic Arts bugün Need for Speed Hot Pursuit Remastered oyununu resmi olarak duyurdu. Hot Pursuit Remastered, 6 Kasım'da PC, PS4, Xbox One ve Switch platformlarında oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Hot Pursuit remaster projesi Stellar Entertainment tarafından hazırlanıyor. Aynı stüdyo daha önce Burnout Paradise Remastered oyununu da hazırlamıştı. EA, yeni oyunun grafiksel ve çeşitli bazı diğer geliştirmeler sunacağını belirtti. Hot Pursuit'ü efsaneleştiren sürüş deneyimi ise aynen korunacak.

NFS Hot Pursuit Remastered Xbox One X ve PS4 Pro'da 4K/30FPS çözünürlük modu veya 1080p/60FPS performans moduyla oynanabilecek. Baz konsollarda ise 1080p/30FPS hedef alınmış. Son olarak Switch'te de 720p/30FPS çözünürlük ve kare hızlarında çalışacak. Electronic Arts ayrıca oyunun çapraz-platform multiplayer desteği de sunacağını belirtti.

Tanıtım fragmanı:

Hot Pursuit Remastered şu anda PC Steam'de 220 TL, PS Store'da 279 TL, Xbox Store'da 278 TL ve son olarak Switch'te ise 40 dolar fiyat etiketine sahip. Oyunun sistem gereksinimleri şöyle:

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: (AMD) Phenom II X4 965 / (Intel) Corei3-2120

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (AMD) Radeon HD5750 / (Nvidia) GeForce GTS 450

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: (AMD) FX-8350 / (Intel) Core i5-350K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (AMD) Radeon R9 270x / (Nvidia) GeForce GTX 660

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

