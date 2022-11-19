Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nefret söylemiyle Twitter'dan para kazanma devri kapanacak!

    Twitter'ın ofislerini geçici süreliğine kapatan Elon Musk olay yaratan bir açıklamaya imza attı. Ya zorlu şartları kabul edin ya da tazminatınızı alın diyen ünlü iş insanının yeni gündemi özgürlük.
    2
    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Twitter bundan böyle nefret söyleme veya negatif unsurlar içeren iletileri desteklemeyecek. Kullanıcıların aklına gelen ilk soru "Bir iletinin negatif bir unsura sahip olduğunu veya nefret söylemi içerdiğini kim belirleyecek?" oldu. Elon Musk kendi platformunun politikasını özgürlük kavramıyla açıkladı.

     

    Musk: Twitter'ın politikası konuşma özgürlüğüdür

    Hem Tesla'nın hem de SpaceX'in başında olan Musk, Twitter'ın konuşma özgürlüğü ilkesi doğrultusunda yönetildiğini ancak erişim özgürlüğünün irtibat kurma bağlamında Twitter'ın politikasında yer almadığını duyurdu.

    Artık nefret söylemleri veya olumsuz ögelere sahip olan iletiler öne çıkartılmayacak, desteklenmeyecek ve o içeriklerden para kazanılamayacak. Musk'ın bu konu hakkında yaptığı ilgili açıklama şu şekilde:

    "Twitter'ın yeni politikası konuşma özgürlüğüdür, irtibat kurma (erişim) özgürlüğü değildir. Negatif içeriklerin ve nefret söylemlerinin etkisi azami derecede azaltılacak, para kazanma ayrıcalığı elinden alınacak ve bunlarla ilgili reklamlar veya diğer tür gelirler Twitter'da yer almayacak." 

    "Bu tarz içerikleri bulmak için çok özel bir çaba sarf etmediğiniz sürece onları bulamayacaksınız. Bu durum İnternet'in geri kalanındaki emsallerinden farksız."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız