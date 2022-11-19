Nefret söylemiyle Twitter'dan para kazanma devri kapanacak!

Musk: Twitter'ın politikası konuşma özgürlüğüdür
Hem Tesla'nın hem de SpaceX'in başında olan Musk, Twitter'ın konuşma özgürlüğü ilkesi doğrultusunda yönetildiğini ancak erişim özgürlüğünün irtibat kurma bağlamında Twitter'ın politikasında yer almadığını duyurdu.
Artık nefret söylemleri veya olumsuz ögelere sahip olan iletiler öne çıkartılmayacak, desteklenmeyecek ve o içeriklerden para kazanılamayacak. Musk'ın bu konu hakkında yaptığı ilgili açıklama şu şekilde:
"Twitter'ın yeni politikası konuşma özgürlüğüdür, irtibat kurma (erişim) özgürlüğü değildir. Negatif içeriklerin ve nefret söylemlerinin etkisi azami derecede azaltılacak, para kazanma ayrıcalığı elinden alınacak ve bunlarla ilgili reklamlar veya diğer tür gelirler Twitter'da yer almayacak."
"Bu tarz içerikleri bulmak için çok özel bir çaba sarf etmediğiniz sürece onları bulamayacaksınız. Bu durum İnternet'in geri kalanındaki emsallerinden farksız."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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