Nefret söylemiyle Twitter'dan para kazanma devri kapanacak!

Tam Boyutta Gör Twitter bundan böyle nefret söyleme veya negatif unsurlar içeren iletileri desteklemeyecek. Kullanıcıların aklına gelen ilk soru "Bir iletinin negatif bir unsura sahip olduğunu veya nefret söylemi içerdiğini kim belirleyecek?" oldu. Elon Musk kendi platformunun politikasını özgürlük kavramıyla açıkladı.

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Musk: Twitter'ın politikası konuşma özgürlüğüdür

Hem Tesla'nın hem de SpaceX'in başında olan Musk, Twitter'ın konuşma özgürlüğü ilkesi doğrultusunda yönetildiğini ancak erişim özgürlüğünün irtibat kurma bağlamında Twitter'ın politikasında yer almadığını duyurdu.

Artık nefret söylemleri veya olumsuz ögelere sahip olan iletiler öne çıkartılmayacak, desteklenmeyecek ve o içeriklerden para kazanılamayacak. Musk'ın bu konu hakkında yaptığı ilgili açıklama şu şekilde:

"Twitter'ın yeni politikası konuşma özgürlüğüdür, irtibat kurma (erişim) özgürlüğü değildir. Negatif içeriklerin ve nefret söylemlerinin etkisi azami derecede azaltılacak, para kazanma ayrıcalığı elinden alınacak ve bunlarla ilgili reklamlar veya diğer tür gelirler Twitter'da yer almayacak."

"Bu tarz içerikleri bulmak için çok özel bir çaba sarf etmediğiniz sürece onları bulamayacaksınız. Bu durum İnternet'in geri kalanındaki emsallerinden farksız."

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Negatif içeriklerle Twitter'dan para kazanma dönemi kapanacak!