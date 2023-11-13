Nepal, TikTok’u yasaklayacak

Güney Asya ülkelerinden Nepal, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’u yarattığı kötü etkilerden dolayı yasaklama kararı aldı.

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Nepal yetkililerinin yaptığı açıklamada, Çin'in TikTok'unu yasaklayacağını belirterek, popüler video uygulamasının "kötüye kullanılması" uygulamanın kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

TikTok, birçoğu güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, diğer ülkeler tarafından zaten kısmen veya tamamen yasaklanmıştı.

Nepal'de son dört yılda TikTok ile ilgili 1.600'den fazla siber suç vakası kaydedildi.

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rekha Sharma, Tiktok'u yasaklama kararının Pazartesi günü erken saatlerde yapılan bir kabine toplantısında alındığını söyledi.

Sharma, “Teknik olarak kapatılması için çalışılıyor.” dedi.

Nepal Telekom Kurumu Başkanı Purushottam Khanal, internet servis sağlayıcılarından TikTok uygulamasının engellenmesini istediğini açıkladı.

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