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    Nepal, TikTok’u yasaklayacak

    Güney Asya ülkelerinden Nepal, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’u yarattığı kötü etkilerden dolayı yasaklama kararı aldı. Kararın uygulanması için internet sağlayıcılarına bilgi verildi.

    Nepal, TikTok’u yasaklayacak

    Güney Asya ülkelerinden Nepal, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’u yarattığı kötü etkilerden dolayı yasaklama kararı aldı.

    Nepal yetkililerinin yaptığı açıklamada, Çin'in TikTok'unu yasaklayacağını belirterek, popüler video uygulamasının "kötüye kullanılması" uygulamanın kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

    TikTok, birçoğu güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, diğer ülkeler tarafından zaten kısmen veya tamamen yasaklanmıştı.

    Nepal'de son dört yılda TikTok ile ilgili 1.600'den fazla siber suç vakası kaydedildi.

    Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rekha Sharma, Tiktok'u yasaklama kararının Pazartesi günü erken saatlerde yapılan bir kabine toplantısında alındığını söyledi.

    Sharma, “Teknik olarak kapatılması için çalışılıyor.” dedi.

    Nepal Telekom Kurumu Başkanı Purushottam Khanal, internet servis sağlayıcılarından TikTok uygulamasının engellenmesini istediğini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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