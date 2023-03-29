Binlerce yıl önce nesli tükenen mamut DNA’sından köfte üretildi

Avustralyalı bir girişim olan Vow, mamut köftesi olarak tanımladığı bir eti laboratuvarda üretmeyi başardı. Şirkete göre projenin amacı, kültür etinin beslenme alışkanlıklarını daha gezegen dostu hale getirme potansiyeline dikkat çekmek. Vow'un baş bilim sorumlusu James Ryall yaptığı açıklamada "Yiyeceklerimizi nasıl elde ettiğimizi yeniden düşünmeye başlamamız gerekiyor. Bu proje için en büyük umudum... dünya çapında çok daha fazla insanın kültür etini duymaya başlaması" ifadelerini kullandı.
"Jurassic Park gibi"
Ryall, mamut miyoglobininin koyun kas hücrelerinin fiziksel görünümünü değiştirdiğini belirtirken, atalarımız mamut avlamış ve muhtemelen mamutla ziyafet çekmiş olsa da Ryal, köftelerin tadına bakmadıklarını aktardı: "Normalde ürünlerimizin tadına bakar ve onlarla oynardık. Ancak hemen deneyip tatmakta tereddüt ettik çünkü 5.000 yıldır var olmayan bir proteinden bahsediyoruz. Bu proteinin potansiyel alerjenitesinin ne olabileceği konusunda hiçbir fikrim yok"
Kültür eti, gerçek etin yerini alacak
Vow, kullandığı enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini ve sığır fetüslerinden üretilen bir büyüme ortamı olan fetal sığır serumunun ticari ürünlerinin hiçbirinde kullanılmadığını söyledi. Halihazırda pek çok şirket tavuk ve sığır eti gibi geleneksel etlerin yerini alacak yapay et üretimi üzerinde çalışıyor.Kaynakça https://www.theguardian.com/environment/2023/mar/28/meatball-mammoth-created-cultivated-meat-firm https://www.forgedbyvow.com/ https://edition.cnn.com/2023/03/28/world/mammoth-meatballs-cultured-meat-climate-scn/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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