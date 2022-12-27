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    Net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 200 trilyon dolar para harcanacak

    Küresel ısınma, iklim krizi ve artan kirlilik karbon emisyonlarını azaltmamız gerektiğini gösteriyor. Bu bağlamda dünya 2050 yılına kadar karbon sıfır hedefine ulaşmayı istiyor ancak bu pahalı olacak.
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    Net sıfır hedefine ulaşmak için yılda 7 trilyon dolar gerekiyor Tam Boyutta Gör
    BloombergNEF'in son raporuna göre, elektrikli araçlar ve düşük karbonlu enerji tesisleri (yani yenilenebilir enerji) gelecekte yatırımcılar için en büyük pazarlar olacak. Araştırma ve analiz şirketi, 2050 yılına kadar küresel net sıfıra giden yolu modelledi ve dünyanın ısınmayı 1,77C ile sınırlayabileceğini ortaya koydu ancak süreç pahalıya patlayacak.

    Net sıfır hedefi için küresel yatırım şart

    Net sıfır hedefine ulaşmak için yılda 7 trilyon dolar gerekiyor Tam Boyutta Gör

    Raporda vurgulanan iki senaryo bulunuyor:

    • Yeni bir politika eyleminin olmadığını varsayan Ekonomik Geçiş Senaryosu
    • 2050 yılına kadar küresel net sıfır emisyonlarını varsayan Net Sıfır Senaryosu

    Ekonomik geçiş senaryosu, yıllık yatırımın 2021'deki 2 trilyon dolar seviyesinden 4 trilyon dolara yani iki katına çıkarılmasını gerektirirken, net sıfır senaryosu yıllık yatırımın üç kattan fazla artarak yılda yaklaşık 7 ​​trilyon dolara ulaşmasını gerektiriyor. Bu bağlamda 2050 yılına kadar net sıfır senayosu için toplamda 200 trilyon dolar seviyesinde bir harcama yatırılması gerekli olarak görülüyor.

    Net sıfır hedefine ulaşmak için yılda 7 trilyon dolar gerekiyor Tam Boyutta Gör
    Küresel ekonominin böylesine muazzam bir dönüşümü gerçekleştirmesi bazı önemli metallere büyük bir talep patlaması yaratacak. Örneğin 2050 lityum talebi, 2020'deki toplam talebin yaklaşık 17,5 katı olacak gibi görünüyor.

    BNEF'in küresel ekonomi ve modelleme başkanı ve baş yazarı David Hostert, 2030’a kadar temiz enerji yatırımlarını dört katına çıkması gerektiğini aktarıyor. Hostert’e göre eğer Net Sıfır Senaryosu için küresel adım atılmazsa hedeflenen dünya sıcaklığı 2050 yılına gelindiğinde 2.6C daha yüksek olacak.

    Net sıfır hedefine ulaşmak için yılda 7 trilyon dolar gerekiyor Tam Boyutta Gör
    Tüm bunların yanında Yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyona ulaşmak, küresel elektrik üretiminde önemli bir artış gerektirecek. Net Sıfır Senaryosuna göre 2050 yılında 80.000 terawatt-saatten fazla üretim sağlanacak. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise hidrojen üretiminin çok büyük bir paya sahip olması. 2050 yılında hidrojenden gelen güç talebi yılda 23.000 TWh'ye yakın olacak.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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