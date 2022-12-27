Net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 200 trilyon dolar para harcanacak

Yeni bir politika eyleminin olmadığını varsayan Ekonomik Geçiş Senaryosu
2050 yılına kadar küresel net sıfır emisyonlarını varsayan Net Sıfır Senaryosu
Ekonomik geçiş senaryosu, yıllık yatırımın 2021'deki 2 trilyon dolar seviyesinden 4 trilyon dolara yani iki katına çıkarılmasını gerektirirken, net sıfır senaryosu yıllık yatırımın üç kattan fazla artarak yılda yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşmasını gerektiriyor. Bu bağlamda 2050 yılına kadar net sıfır senayosu için toplamda 200 trilyon dolar seviyesinde bir harcama yatırılması gerekli olarak görülüyor.
BNEF'in küresel ekonomi ve modelleme başkanı ve baş yazarı David Hostert, 2030’a kadar temiz enerji yatırımlarını dört katına çıkması gerektiğini aktarıyor. Hostert’e göre eğer Net Sıfır Senaryosu için küresel adım atılmazsa hedeflenen dünya sıcaklığı 2050 yılına gelindiğinde 2.6C daha yüksek olacak.
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d