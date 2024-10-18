Netflix abonelerinin platformda günde ne kadar süre geçirdiği açıklandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dijital yayın platformu Netflix, kullanıcılarının platformda geçirdikleri günlük ortalama süreyi açıkladı. Şirketin üçüncü çeyrek kazanç raporuna göre, aboneler Netflix’te her gün ortalama iki saat geçiriyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıla kıyasla hane halkı izleyiciliğinde de artış yaşandığı belirtildi.2025'ten itibaren, Netflix her çeyrekte eklediği abone sayısını açıklamayı durduracak. Şirket, reklamcılık ve ücretli paylaşım gibi yeni gelir modellerinin, abone büyümesinin yerini aldığını belirtti. Ancak Netflix, reklamların gelecek yıl birincil gelir kaynağı olmayacağını öngörüyor.

Netflix'de işler yolunda

Netflix, 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 15'lik artışla 9,83 milyar dolar gelir ve 2,91 milyar dolar işletme geliri elde ettiğini açıkladı. Firma, dördüncü çeyrek ise gelirinin 10,13 milyar dolar olacağını tahmin etti. Abone sayısını 5 milyon artırarak, dünya genelinde toplam 282,7 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu dönemde abone olanların yaklaşık yarısı ise uygun fiyatlı reklam destekli planı tercih etti.

Youtube, ucuz Premium Lite aboneliğini yeniden test ediyor 2 sa. önce eklendi

Platform, en büyük pazarlarında toplam TV izleme süresinin %10’unu karşıladığını ancak bu oranın büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Netflix, izleyici kitlesini artırmak için “kaliteli TV dizileri ve filmler” üretmeye devam edeceğini belirtti. Yakın gelecekte "Squid Game" 2. sezonu, "Arcane" final sezonu ve bir "Witcher" animasyon filmi gibi merakla beklenen içerikler izleyicilerle buluşturulacak.

Netflix, Türkiye’de henüz reklam destekli planını aktif etmiş değil. Mevcut güncel durumda 720p Temel plan aylık 149,99 TL, 1080p Standart plan aylık 229,99 TL ve 4K Özel plan aylık 299,99 TL ücret ile sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Netflix aboneleri platformda günde ne kadar süre geçiriyor?