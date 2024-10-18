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    Netflix abonelerinin platformda günde ne kadar süre geçirdiği açıklandı

    Netflix, kısa bir süre önce 2024 yılına ait üçün çeyrek kazan raporunu yayınladı. Popüler akış hizmeti ayrıca abonelerinin platformda günde ne kadar süre geçirdiğini de açıkladı.
    Netflix aboneleri platformda günde ne kadar süre geçiriyor? Tam Boyutta Gör
    Dijital yayın platformu Netflix, kullanıcılarının platformda geçirdikleri günlük ortalama süreyi açıkladı. Şirketin üçüncü çeyrek kazanç raporuna göre, aboneler Netflix’te her gün ortalama iki saat geçiriyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıla kıyasla hane halkı izleyiciliğinde de artış yaşandığı belirtildi.2025'ten itibaren, Netflix her çeyrekte eklediği abone sayısını açıklamayı durduracak. Şirket, reklamcılık ve ücretli paylaşım gibi yeni gelir modellerinin, abone büyümesinin yerini aldığını belirtti. Ancak Netflix, reklamların gelecek yıl birincil gelir kaynağı olmayacağını öngörüyor.

    Netflix'de işler yolunda

    Netflix, 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 15'lik artışla 9,83 milyar dolar gelir ve 2,91 milyar dolar işletme geliri elde ettiğini açıkladı. Firma, dördüncü çeyrek ise gelirinin 10,13 milyar dolar olacağını tahmin etti. Abone sayısını 5 milyon artırarak, dünya genelinde toplam 282,7 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu dönemde abone olanların yaklaşık yarısı ise uygun fiyatlı reklam destekli planı tercih etti.

    Platform, en büyük pazarlarında toplam TV izleme süresinin %10’unu karşıladığını ancak bu oranın büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Netflix, izleyici kitlesini artırmak için “kaliteli TV dizileri ve filmler” üretmeye devam edeceğini belirtti. Yakın gelecekte "Squid Game" 2. sezonu, "Arcane" final sezonu ve bir "Witcher" animasyon filmi gibi merakla beklenen içerikler izleyicilerle buluşturulacak.

    Netflix, Türkiye’de henüz reklam destekli planını aktif etmiş değil. Mevcut güncel durumda 720p Temel plan aylık 149,99 TL, 1080p Standart plan aylık 229,99 TL ve 4K Özel plan aylık 299,99 TL ücret ile sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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