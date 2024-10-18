Netflix abonelerinin platformda günde ne kadar süre geçirdiği açıklandı

Netflix'de işler yolunda
Netflix, 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 15'lik artışla 9,83 milyar dolar gelir ve 2,91 milyar dolar işletme geliri elde ettiğini açıkladı. Firma, dördüncü çeyrek ise gelirinin 10,13 milyar dolar olacağını tahmin etti. Abone sayısını 5 milyon artırarak, dünya genelinde toplam 282,7 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu dönemde abone olanların yaklaşık yarısı ise uygun fiyatlı reklam destekli planı tercih etti.
Platform, en büyük pazarlarında toplam TV izleme süresinin %10’unu karşıladığını ancak bu oranın büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Netflix, izleyici kitlesini artırmak için “kaliteli TV dizileri ve filmler” üretmeye devam edeceğini belirtti. Yakın gelecekte "Squid Game" 2. sezonu, "Arcane" final sezonu ve bir "Witcher" animasyon filmi gibi merakla beklenen içerikler izleyicilerle buluşturulacak.
Netflix, Türkiye’de henüz reklam destekli planını aktif etmiş değil. Mevcut güncel durumda 720p Temel plan aylık 149,99 TL, 1080p Standart plan aylık 229,99 TL ve 4K Özel plan aylık 299,99 TL ücret ile sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...