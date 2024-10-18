Tam Boyutta Gör YouTube geçen yıl, YouTube Premium'un daha ucuz versiyonu olan Premium Lite aboneliğini test edip kullanımdan kaldırmıştı. Ancak şirket, aboneliğin yeni bir versiyonunu tekrar test etmeye başladı.

YouTube Premium Lite test ediliyor

Avustralya, Almanya ve Tayland'daki bazı kullanıcılarla test edilen yeni Premium Lite, önceki aboneliğin aksine sınırlı sayıda reklam içeriyor. YouTube, dipnotta reklamların müzik içeriklerinde ve Shorts'larda görünebileceğini ve kullanıcıların arama ve gezinme sırasında kesintiye neden olmayan reklamlar görebileceğini belirtiyor. Ancak bu abonelikte, reklamsız YouTube Müzik, video indirip çevrimdışı oynatma ve arka planda oynatma gibi özellikler bulunmuyor.

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Avustralya'daki Premium Lite aboneliği ayda 8,99 Avustralya dolarına sunuluyor. Premium aboneliğin fiyatıysa 16,99 Avustralya doları. Şimdilik yeni abonelik seçeneğinin geniş çaplı olarak kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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Youtube, ucuz Premium Lite aboneliğini yeniden test ediyor