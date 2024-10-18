Youtube, ucuz Premium Lite aboneliğini yeniden test ediyor

YouTube Premium Lite test ediliyor
Avustralya, Almanya ve Tayland'daki bazı kullanıcılarla test edilen yeni Premium Lite, önceki aboneliğin aksine sınırlı sayıda reklam içeriyor. YouTube, dipnotta reklamların müzik içeriklerinde ve Shorts'larda görünebileceğini ve kullanıcıların arama ve gezinme sırasında kesintiye neden olmayan reklamlar görebileceğini belirtiyor. Ancak bu abonelikte, reklamsız YouTube Müzik, video indirip çevrimdışı oynatma ve arka planda oynatma gibi özellikler bulunmuyor.
Avustralya'daki Premium Lite aboneliği ayda 8,99 Avustralya dolarına sunuluyor. Premium aboneliğin fiyatıysa 16,99 Avustralya doları. Şimdilik yeni abonelik seçeneğinin geniş çaplı olarak kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...