Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, Android'de zamanlayıcı özelliğini test ediyor

    Netflix, seçilen bir süre sonra izlenilen içeriği otomatik olarak durduran bir zamanlayıcı özelliğini bir grup küresel Android kullanıcılarıyla test ediyor.
    2 sa.
    285
    13
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Netflix, Android'de zamanlayıcı özelliğini test ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Video akış platformu Netflix, yeni bir zamanlayıcı özelliğini platformda test ediyor. Platformda video izlerken uyuya kalan kullanıcıların, hem cihazlarının bataryasından tasarruf sağlanmasına hem de uyandıklarında içeriğin en son hangi kısmını izlediklerini hatırlamasına yardımcı olacak yeni zamanlayıcı özelliği, küresel olarak bir grup Android kullanıcısıyla test ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, Android cihazlarda 'stüdyo kalitesinde ses' sunuyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix, Android cihazlarda 'stüdyo kalitesinde ses' sunuyor

    Netflix'te zamanlayıcı özelliği

    Bir şeyler izleyerek uyumayı seven ancak uyandıklarında boş bir bataryayla uyanan kullanıcılar için oldukça faydalı olacak olan Netflix'in test ettiği yeni özellik, kullanıcıların 15, 30 veya 45 dakika için bir zamanlayıcı ayarlamasına izin verecek . Bu seçeneklerin haricinde bölüm bittiğinde durdurma seçeneği de var.

    İçerik izlenirken, Android için Netflix uygulamasındaki kullanıcılar ekranın sağ üst köşesinde, 'Zamanlayıcı' etiketli bir saat simgesi görünecek. Bu simgeye erişildiğinde kapalı ile başlayan ve 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika ve bölüm bittiğinde kapatma seçeneklerinin göründüğü bir çizelge yer alacak. Özellik şu an için yetişkin profillerle sınırlı.

    Bu yeni özellik, küresel olarak belirli bir Android için Netflix kullanıcıları grubuna sunuluyor. Bu nedenle özelliğe herkes tarafından hemen erişim sağlanamayacak ancak Netflix'in yeni özelliği kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara sunmak istediği belirtiliyor.

    Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix, Inc. Eğlence Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.theverge.com/2021/1/29/22256308/netflix-timer-test-feature-android-global-sleep-kids-ios-tv-desktop Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 59 dk. Guillermo del Toro, Pacific Rim'in devamını yapmayı düşünmüyor 1 sa. GeForce Now artık Chrome tarayıcınızda 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix, Android'de zamanlayıcı özelliğini test ediyor Sonraki New York Oyun Ödülleri'nde 2020'nin en iyi oyunu Hades seçildi; The Last of Us Part 2 ödül alamadı 3 sa. Tablet pazarı geçen yıl adeta patlama yaptı 4 sa. Deprem vergisi olarak bilinen 'Özel İletişim Vergisi' yüzde 10'a yükseltildi 4 sa. Baby Driver 2'nin senaryosu tamamlandı 5 sa. Haftaya A101 marketlerde yeni seri Samsung kavisli televizyon var 13 sa. Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo 13 sa. Bulmaca oyunu Pink, ücretsiz olarak mobil cihazlarda yayınlandı 14 sa. Popüler kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlara geliyor 15 sa. Karsan'ın elektrikli minibüsleri Romanya'da hizmete başladı 15 sa. Facebook'un bağımsız yazarlar için haber bülteni araçları geliştirdiği bildirildi 15 sa. Mads Mikkelsen, Hannibal'ın yeni sezonunun yapılması için tartışmaların başladığını söylüyor 16 sa. Yeni Honda PCX125 Şubat'ta satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. Tanzim satış çadırları online'a taşınıyor 16 sa. Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short 17 sa. Spotify bizi dinleyerek ruh halimizi anlayacak 17 sa. Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı 17 sa. Apple periskop lensler için ışık bükülmesi teknolojilerini araştırıyor 18 sa. Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı 18 sa. Intel, Core i9-10900K’nın paketini değiştirerek gönderi sayısını arttıracak 19 sa. Eski Televizyonunuza can verin! Red Nano360 4K Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız