Netflix, Android'de zamanlayıcı özelliğini test ediyor

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Video akış platformu Netflix, yeni bir zamanlayıcı özelliğini platformda test ediyor. Platformda video izlerken uyuya kalan kullanıcıların, hem cihazlarının bataryasından tasarruf sağlanmasına hem de uyandıklarında içeriğin en son hangi kısmını izlediklerini hatırlamasına yardımcı olacak yeni zamanlayıcı özelliği, küresel olarak bir grup Android kullanıcısıyla test ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix, Android cihazlarda 'stüdyo kalitesinde ses' sunuyor"

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Netflix'te zamanlayıcı özelliği

Bir şeyler izleyerek uyumayı seven ancak uyandıklarında boş bir bataryayla uyanan kullanıcılar için oldukça faydalı olacak olan Netflix'in test ettiği yeni özellik, kullanıcıların 15, 30 veya 45 dakika için bir zamanlayıcı ayarlamasına izin verecek . Bu seçeneklerin haricinde bölüm bittiğinde durdurma seçeneği de var.

İçerik izlenirken, Android için Netflix uygulamasındaki kullanıcılar ekranın sağ üst köşesinde, 'Zamanlayıcı' etiketli bir saat simgesi görünecek. Bu simgeye erişildiğinde kapalı ile başlayan ve 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika ve bölüm bittiğinde kapatma seçeneklerinin göründüğü bir çizelge yer alacak. Özellik şu an için yetişkin profillerle sınırlı.

Bu yeni özellik, küresel olarak belirli bir Android için Netflix kullanıcıları grubuna sunuluyor. Bu nedenle özelliğe herkes tarafından hemen erişim sağlanamayacak ancak Netflix'in yeni özelliği kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara sunmak istediği belirtiliyor.

Netflix Netflix, Inc. Eğlence Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.theverge.com/2021/1/29/22256308/netflix-timer-test-feature-android-global-sleep-kids-ios-tv-desktop

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