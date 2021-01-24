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    Netflix belgeselinde Bayraktar TB2 gururu

    Netflix’in istihbarat elde etme yöntemlerini anlattığı ilgi çeken dizisi Casusluk Sanatı’nın ilk bölümünde Bayraktar TB2 insansız hava aracımızın görüntülerine yer verildi.
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    Ekrem71
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    Netflix belgeselinde Bayraktar TB2 gururu
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    Türk Savunma Sanayii’nin gururu haline gelen Türk İHA’ları sadece sahada değil televizyon ekranlarında da boy gösteriyor. Netflix belgeseli Casusluk Sanatı’nın ilk bölümünde Bayraktar TB2 sürprizi vardı.

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    Casusluk Sanatı nedir?

    Netflix orijinal dizisi olan Casusluk Sanatı insanlık tarihi boyunca istihbarat elde edebilmek için başvurulan birbirinden ilginç ve şaşkınlık verici yöntemlere odaklanıyor. Bunlardan birisi de gökyüzü odaklı takip.

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    Dizinin Gözetim Teknolojileri ve Gökteki Göz adındaki birinci sezon ilk bölümünde gökyüzünden yapılan istihbarat çalışmaları anlatılıyor. 22.-23. dakikalarda uydulardan ve insansız hava araçlarından bahsederken Bayraktar TB2 hava aracımız kalkış esnasında görüntüleniyor.

    Türk İHA’ları sadece sınır operasyonlarında değil farklı cephelerde de düşmana korku salıyor. Azerbaycan-Ermenistan savaşında İHA’lar 1 milyar dolar civarında Ermenistan askeri ekipmanını imha etmişti. Pek çok ülke İHA satın almak için adeta sıraya girmiş durumda.



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    13 saat önce
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