Netflix belgeselinde Bayraktar TB2 gururu

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Türk Savunma Sanayii’nin gururu haline gelen Türk İHA’ları sadece sahada değil televizyon ekranlarında da boy gösteriyor. Netflix belgeseli Casusluk Sanatı’nın ilk bölümünde Bayraktar TB2 sürprizi vardı.

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Casusluk Sanatı nedir?

Netflix orijinal dizisi olan Casusluk Sanatı insanlık tarihi boyunca istihbarat elde edebilmek için başvurulan birbirinden ilginç ve şaşkınlık verici yöntemlere odaklanıyor. Bunlardan birisi de gökyüzü odaklı takip.

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Dizinin Gözetim Teknolojileri ve Gökteki Göz adındaki birinci sezon ilk bölümünde gökyüzünden yapılan istihbarat çalışmaları anlatılıyor. 22.-23. dakikalarda uydulardan ve insansız hava araçlarından bahsederken Bayraktar TB2 hava aracımız kalkış esnasında görüntüleniyor.

Türk İHA’ları sadece sınır operasyonlarında değil farklı cephelerde de düşmana korku salıyor. Azerbaycan-Ermenistan savaşında İHA’lar 1 milyar dolar civarında Ermenistan askeri ekipmanını imha etmişti. Pek çok ülke İHA satın almak için adeta sıraya girmiş durumda.

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