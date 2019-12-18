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    Netflix bölge rakamları belli oldu

    İçerik sektörünün lideri durumundaki Netflix abone sayısını arttırmaya devam ediyor. Apple TV+ ve Disney+ platformlarının hamleleri karşısında neler yapacak merak konusu.
    2 sa.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Netflix bölge rakamları belli oldu
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    Disney ve Apple tarafından yakın markaja alınan sektörün lideri Netflix ilk kez bölgelerde mevcut abone sayılarını yatırımcılar ile paylaştı. ABD-Kanada platformun lokomotifi olurken önemli artışlar yaşanıyor.

    Bölgelerde artış var

    Apple TV+ platformunun dikkat çekici içerikleri ve Disney+ platformunun büyük potansiyeli ile fırtına gibi esmesi Netflix için zor günlerin başlangıcı anlamına geliyor. Netflix yine de abone arttırmaya devam ediyor.

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    Netflix tarafından hazırlanan rapora göre ABD-Kanada bölgesi lokomotif durumunda. 30 Eylül itibariyle bölgede 67.1 milyon Netflix abonesi bulunuyor ve yüzde 17 civarında bir artış görülüyor.

    İkinci büyük bölge ise Avrupa-Afrika-Orta Doğu bölgesi. Bu bölgede 47.3 milyon abone yer alırken yıl bazında yüzde 1 civarında bir artış yaşanmış. Bununla birlikte 3 bin yeni abone ile en büyük artış bu kısımda. Latin Amerika bölgesinde 29.3 milyon abone yer alırken artış yüzde 8 olmuş. Asya-Pasifik bölgesinde ise 14.48 milyon abone sayısı son dönemdeki düşüşü sona erdirmiş. Toplam elde edilen gelir ise 6.1 milyar dolar civarında.

    Orijinal yapımlar nedeniyle 10 milyar dolar civarında kredi borcu olan Netflix’in abone sayısını arttırması büyük önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz dönemlerde Apple, Netflix ve Disney arasındaki rekabetin boyutları da yavaş yavaş belirginleşecektir.



    http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001065280/1e0cd684-fa55-4dc1-be57-cd774ad58eab.pdf Yorum Yaz
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    b@d0 1 sa. en beğenilen
    Birçok yapımda 4K görüntü kalitesinde 5.1 hatta kimi zaman 7.1 destekli yayınlar ile verdiğimiz paranın hakkını aldığımızı düşünüyorum. Netflix geldiğinden beri kaliteli tv izliyoruz. Umarım aksilik yaşamaz.
    Birçok yapımda 4K görüntü kalitesinde 5.1 hatta kimi zaman 7.1 destekli yayınlar ile verdiğimiz paranın hakkını aldığımızı düşünüyorum. Netflix geldiğinden beri...
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    Musty3535123 36 dk.
    netflix e başta karşıydım çünkü tr de içerik çok çok azdı, paranın karşılığını vermiyordu ama şuan baya bir içerik arttı. artık netflix candır diyorum.
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    AMC 44 dk.
    Her önüne gelen saçma sapan platform şeysi çıkarttı başımıza olmayın abone abicim ne bu böyle hayır güzel bi dizi film olsa gam yemiyeceğim.
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    Lord Melkor 59 dk.
    Bu rakamlar amerika bölgesi hariç çok kötü hatta batıryor bile denebilir ya da ben rakamları yanlış anladım. Avrupadaki %1 aşırı düşük
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    Spleace 1 sa.
    Netflix son zamanlarda çok başarılı işler ortaya koyuyor. Şuan Golden Globe de en çok adayı olan dağıtımci. En yakın rakibide yakın bile sayılmaz.

    Bu gidişat çok iyi tabiki üye sayısına etki edecek.
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    b@d0 1 sa. en beğenilen
    Birçok yapımda 4K görüntü kalitesinde 5.1 hatta kimi zaman 7.1 destekli yayınlar ile verdiğimiz paranın hakkını aldığımızı düşünüyorum. Netflix geldiğinden beri kaliteli tv izliyoruz. Umarım aksilik yaşamaz.
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