Netflix bölge rakamları belli oldu

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Disney ve Apple tarafından yakın markaja alınan sektörün lideri Netflix ilk kez bölgelerde mevcut abone sayılarını yatırımcılar ile paylaştı. ABD-Kanada platformun lokomotifi olurken önemli artışlar yaşanıyor.

Bölgelerde artış var

Apple TV+ platformunun dikkat çekici içerikleri ve Disney+ platformunun büyük potansiyeli ile fırtına gibi esmesi Netflix için zor günlerin başlangıcı anlamına geliyor. Netflix yine de abone arttırmaya devam ediyor.

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Netflix tarafından hazırlanan rapora göre ABD-Kanada bölgesi lokomotif durumunda. 30 Eylül itibariyle bölgede 67.1 milyon Netflix abonesi bulunuyor ve yüzde 17 civarında bir artış görülüyor.

İkinci büyük bölge ise Avrupa-Afrika-Orta Doğu bölgesi. Bu bölgede 47.3 milyon abone yer alırken yıl bazında yüzde 1 civarında bir artış yaşanmış. Bununla birlikte 3 bin yeni abone ile en büyük artış bu kısımda. Latin Amerika bölgesinde 29.3 milyon abone yer alırken artış yüzde 8 olmuş. Asya-Pasifik bölgesinde ise 14.48 milyon abone sayısı son dönemdeki düşüşü sona erdirmiş. Toplam elde edilen gelir ise 6.1 milyar dolar civarında.

Orijinal yapımlar nedeniyle 10 milyar dolar civarında kredi borcu olan Netflix’in abone sayısını arttırması büyük önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz dönemlerde Apple, Netflix ve Disney arasındaki rekabetin boyutları da yavaş yavaş belirginleşecektir.

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