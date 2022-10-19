Netflix beklentilerin üzerinde büyüdü

Pandemi sonrasında rekabetin de etkisiyle hızlı bir düşüş sürecine giren Netflix şeytanın bacağını kırdı. Yılın üçüncü çeyreğinde beklentileri aşan içerik platformu hisse senetlerini de coşturdu.

Netflix uyanıyor

Gelen bilgilere göre Netflix yılın üçüncü çeyreğinde 2.41 milyon net abone kazandı ve beklentilerin çok çok üzerine çıktı. Toplam abone sayısı 223 milyon olarak gerçekleşti. Yeni aboneler daha çok Asya Pasifik bölgesinden geldi. ABD-Kanada ise en küçük büyümeyi yaşadı. Gelirler ise 7.93 milyar dolar oldu ve yıllık yüzde 5.9 artış elde etti.

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Yılın dördüncü çeyreği için firma 4.5 milyon abone daha bekliyor. Burada özellikle reklamlı yeni aboneliğin öne çıkacağı tahmin ediliyor zira gelir anlamında pek bir katkısı olmayacak ancak platformun tanıtımı ve diğer aboneliklere geçişi teşvik açısından işe yarayacak. Yine şifre paylaşımının engellenerek aboneliğe ek kullanıcı kotası uygulamasının da yaygınlaşması bekleniyor.

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