Netflix profil transferi başladı

Tam Boyutta Gör Düşen abone sayısı nedeniyle şifre paylaşımını engellemekte kesin kararlı olan Netflix, bu yolda adım adım ilerliyor. Şimdi de abonelerin hesaplarını transfer edebilecekleri bir özellik hayata geçiriliyor.

Netflix profil transferi nedir?

Netflix profil transferi özellikle tek bir şifreyi paylaşan ve sonrasında bundan vazgeçerek kendi aboneliğini satın alan kullanıcıları hedefliyor. Kullanıcılar bir hesapta yer alan profilini kolay bir şekilde yeni hesabına transfer edebilecek.

Netflix reklamlı seçenek duyuruldu 4 gün önce eklendi

Profil transferi sayesinde kullanıcının izleme listesi, kaldığın yerden devam et listesi, önerileri ve tavsiye listesi aynen diğer tarafa geçiyor. Böylece kullanıcının önceki hesapta ne izlediğini hatırlamasına gerek kalmıyor.

Profil transfer özelliği kullanıcılara mail üzerinden bildirilecek. Mail geldikten sonra Profil Transferi sekmesine giderek gerekli adımları takip etmeniz yeterli olacak. Kullanıcılar isterse Profil Transferi özelliğini kapatabilecekler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.