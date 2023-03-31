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    Netflix, daha az ancak daha kaliteli orijinal filmler yapacak

    Popüler akış hizmeti Netflix, film bölümünde yeniden yapılandırmaya gidiyor. Bu değişikliklerle Netflix, daha az orijinal film yapmanın onları daha iyi hale getireceğini umuyor.
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    Netflix, daha az ancak daha kaliteli orijinal filmler yapacak Tam Boyutta Gör
    Netflix, son iki yılda haftada en az bir film yayınladı ancak 2023 için şirket yönünü değiştiriyor. Bloomberg'e göre, akış devi film bölümünü yeniden yapılandırıyor ve genel olarak daha az film yayınlamayı hedefliyor. Yeniden yapılanma sürecinde birkaç yönetici ve çalışanın işten çıkartılacağı da belirtiliyor.

    Netflix, film bölümünde yapılanmaya gidiyor

    Netflix, yeniden yapılanmanın bir parçası olarak küçük ve orta ölçekli görüntü prodüksiyon birimlerini birleştirecek. Bu birimler 30 ila 80 milyon dolar arasında değişen bütçelere sahip. Yeniden yapılanma, sayısı belli olmayan "bir avuç" işten çıkarmayla sonuçlanacak. Tiger King gibi belgeselleri ve küçük bütçeli filmleri denetleyen Lisa Nishimura ve filmden sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Bricke, Netflix’ten ayrılacak.

    Netflix'in küçük ve orta bütçeli filmler üzerinde çalışan birimlerine ek olarak, büyük bütçeli projeler geliştiren bir bölümü daha bulunuyor. Bu bölümün yeniden yapılandırmadan etkilenip etkilenmediği henüz belli değil.

    Netflix filmleri tarafındaysa bir vizyon değişikliğine gidilecek gibi görünüyor. Son yıllarda  Red Notice, Don't Look Up, Glass Onion: A Knives Out Mystery ve 4 Oscar ödüllü All Quiet on the Western Front gibi filmlerle akıllara gelen Netflix, artık daha kalite odaklı olacak ve film sayısını azaltacak.

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