Apple, Martin Scorsese'nin yeni filmini vizyona sokuyor: İşte tarih

Apple, başrollerini Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone'un paylaştığı suç draması Killers of the Flower Moon'un vizyon tarihini belirledi. Martin Scorsese imzalı film 6 Ekim'de sınırlı sayıda sinemada gösterime girecek, 20 Ekim'de ise geniş ölçekli şekilde sinemalarda gösterilecek.
Yapımcılığını Apple Original Films'in üstlendiği Killers of the Flower Moon, daha sonraki bir tarihte Apple TV+'ta yayınlanmaya başlayacak. Son derece etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmin sinemalarda gösterimi için Apple'a Amerikalı film yapım ve dağıtım şirketi Paramount Pictures destek verecek.
Killers of the Flower Moon'un konusu
Senaryosu yönetmen Martin Scorsese ve Eric Roth tarafından kaleme alınan film, David Grann'in aynı adlı çok satan kitabına dayanıyor. Film, 1920'li yılların başında Amerika'nın Oklahoma kentinde yaşayan Osage yerlilerinin gizemli cinayetlerini konu alacak.
Killers of the Flower Moon, topraklarında petrol bulunduktan sonra birer birer öldürülen Amerikan yerlileri ve FBI'ın söz konusu cinayetlerle ilgili soruşturmasına odaklanıyor. Filmin kadrosunda usta yönetmen Scorsese'nin "has adamı" Robert De Niro'nun da yer aldığını ekleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)