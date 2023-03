Apple, Martin Scorsese'nin yeni filmini vizyona sokuyor: İşte tarih

Tam Boyutta Gör

Apple, başrollerini Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone'un paylaştığı suç draması Killers of the Flower Moon'un vizyon tarihini belirledi. Martin Scorsese imzalı film 6 Ekim'de sınırlı sayıda sinemada gösterime girecek, 20 Ekim'de ise geniş ölçekli şekilde sinemalarda gösterilecek.

Yapımcılığını Apple Original Films'in üstlendiği Killers of the Flower Moon, daha sonraki bir tarihte Apple TV+'ta yayınlanmaya başlayacak. Son derece etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmin sinemalarda gösterimi için Apple'a Amerikalı film yapım ve dağıtım şirketi Paramount Pictures destek verecek.

Killers of the Flower Moon'un konusu

Senaryosu yönetmen Martin Scorsese ve Eric Roth tarafından kaleme alınan film, David Grann'in aynı adlı çok satan kitabına dayanıyor. Film, 1920'li yılların başında Amerika'nın Oklahoma kentinde yaşayan Osage yerlilerinin gizemli cinayetlerini konu alacak.

Killers of the Flower Moon, topraklarında petrol bulunduktan sonra birer birer öldürülen Amerikan yerlileri ve FBI'ın söz konusu cinayetlerle ilgili soruşturmasına odaklanıyor. Filmin kadrosunda usta yönetmen Scorsese'nin "has adamı" Robert De Niro'nun da yer aldığını ekleyelim.

