Netflix de Bitcoin satın alacak iddiası!

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Kripto paralara kurumsal firmaların ilgisi giderek artıyor. Son aylarda 10 milyar dolardan fazla bir meblağda Bitcoin satın alan önemli şirketlerin arasına Netflix de katılabilir. Hatta Amazon’un da sırada olduğu iddia ediliyor.

Netflix Bitcoin mi satın alacak?

Özellikle son dönemde kurumsal firmaların Bitcoin yatırımına yöneldiğini görüyoruz. MicroStrategy iş zekası firmasının elinde 4 milyar dolardan fazla Bitcoin var. Tesla da geçtiğimiz aylarda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı. Yine Jack Dorsey’in Square firması da 170 milyon dolarlık Bitcoin almıştı.

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Kripto paralara ilgisi ile bilinen ünlü milyarder ve yatırımcı Tim Draper önümüzdeki dönemde Netflix’in de Bitcoin trenine atlayacağına inanıyor. Netflix kurucusu Reed Hastings’in yeniliğe açık bir insan olduğunu belirten Draper, firmanın mali tablolarında Bitcoin yatırımını göreceğimiz günlerin çok da uzak olmadığını dile getiriyor.

Draper ayrıca Amazon’un da yakın gelecekte ödeme araçları arasına Bitcoin’i ekleyeceğini düşünüyor. MasterCard ve PayPal’ın hamleleri sonrasında Amazon’un da bu trendden uzak kalmayacağını ifade ediyor.

Şimdilik Draper’in gerçekten sezinlediği bir şeyler mi var yoksa temennilerini mi söylüyor bilemiyoruz ancak şu bir gerçek ki kurumsal organizasyonların kripto paralara olan ilgisi giderek artıyor. Bu bakımdan daha fazla büyük şirketi bu alanda görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

https://cointelegraph.com/news/netflix-might-be-next-fortune-100-firm-to-buy-bitcoin-tim-draper

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