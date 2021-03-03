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    Netflix de Bitcoin satın alacak iddiası!

    Ünlü milyarder ve yatırımcı Tim Draper yakın gelecekte Netflix’in Bitcoin yatırımı yapacağını zira kurucu Hastings’in yeniliklere açık bir insan olduğunu açıkladı.
    03 Mart 2021, 20:15 (4 gün)
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Netflix de Bitcoin satın alacak iddiası!
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    Kripto paralara kurumsal firmaların ilgisi giderek artıyor. Son aylarda 10 milyar dolardan fazla bir meblağda Bitcoin satın alan önemli şirketlerin arasına Netflix de katılabilir. Hatta Amazon’un da sırada olduğu iddia ediliyor.

    Netflix Bitcoin mi satın alacak?

    Özellikle son dönemde kurumsal firmaların Bitcoin yatırımına yöneldiğini görüyoruz. MicroStrategy iş zekası firmasının elinde 4 milyar dolardan fazla Bitcoin var. Tesla da geçtiğimiz aylarda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı. Yine Jack Dorsey’in Square firması da 170 milyon dolarlık Bitcoin almıştı.

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    Kripto paralara ilgisi ile bilinen ünlü milyarder ve yatırımcı Tim Draper önümüzdeki dönemde Netflix’in de Bitcoin trenine atlayacağına inanıyor. Netflix kurucusu Reed Hastings’in yeniliğe açık bir insan olduğunu belirten Draper, firmanın mali tablolarında Bitcoin yatırımını göreceğimiz günlerin çok da uzak olmadığını dile getiriyor.

    Draper ayrıca Amazon’un da yakın gelecekte ödeme araçları arasına Bitcoin’i ekleyeceğini düşünüyor. MasterCard ve PayPal’ın hamleleri sonrasında Amazon’un da bu trendden uzak kalmayacağını ifade ediyor.

    Şimdilik Draper’in gerçekten sezinlediği bir şeyler mi var yoksa temennilerini mi söylüyor bilemiyoruz ancak şu bir gerçek ki kurumsal organizasyonların kripto paralara olan ilgisi giderek artıyor. Bu bakımdan daha fazla büyük şirketi bu alanda görmek şaşırtıcı olmayacaktır.



    https://cointelegraph.com/news/netflix-might-be-next-fortune-100-firm-to-buy-bitcoin-tim-draper
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    ti7800 (Eddie Morra) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyide yükseleceği kadar yükselmiş. Daha ne dar yükselecek başka kripto para olsa olmuyormu? Binlerce kripto para var. Taktılar Bitcoine..
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam milyarder bir yatırımcı. Ne Netflix ne de Amazon'un yönetici veya CEO'su. Bitcoin alacaklarını düşünüyorum diyerek piyasayı manipüle ediyor. Elon yaparken sorun değil ben de söyleyeyim ne var diye kıyıya köşeye yığdığı trilyon dolarlık bitcoinlerinin yine bir günde %30+40+50 artmasını bekleyecek? Yaptığı suç olsa bile kazandığının yanında devede kulak kalır cezası.
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    J justbejust 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Alsın, alsın, bok var. Bitcoin paranın korsanı, kara para aklamaya müsait. Millet de netflixi korsan izliyor zaten.
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    ZooZ 4 gün ( Mesaj Silindi )
    verin gazı
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    ProfXavier (Emre Taner) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    100 bin dolar civarlarını konuşuyorlar. o yüzden herkes bişeyler almak istiyor.
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    ti7800 (Eddie Morra) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyide yükseleceği kadar yükselmiş. Daha ne dar yükselecek başka kripto para olsa olmuyormu? Binlerce kripto para var. Taktılar Bitcoine..
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    H hiddencat 4 gün ( Mesaj Silindi ) ti7800
    En fazla 21 milyon üretilecek para kısa vadede çok çıkmış olsabile uzun vadede ucuz görünüyor. Bu şirketler de böyle düşünüp uzun vadeli düşünüyor bence. Bence çoğu kişi açıkça söylemese de altkoinlerin para kazanmak için çıkarıldığını düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bir projenin Bitcoin'in konumuna gelmesi şimdilik zor görünüyor. Bir tane ödeme aracı olarak bir tane de dapp olarak iki projenin öne çıkması normal.
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