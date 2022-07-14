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    Netflix reklamlı abonelik için Microsoft devrede

    Netflixplatformu  yakın zamanda hayata geçireceği daha ucuz reklamlı abonelik seçeneği için Microsoft’un reklam altyapısını kullanmaya karar verdiğini duyurdu.  
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    Netflix
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    Pandemi sonrasında abone sayılarında önemli azalışlar yaşayan Netflix reklamlı ve daha ucuz bir abonelik seçeneği ile düşüşe dur demek istiyor. Reklam konusunda Microsoft ile anlaşma yapılıyor.

    Netflix ve Microsoft ortaklığı

    Netflix yaptığı açıklamada reklamlı abonelik seçeneği için Microsoft ile iş birliği yaptığını duyurdu. Microsoft’un reklam altyapısı yeni Netflix reklamlı aboneliğin temelini oluşturacak. Reklam teknolojileri konusunda deneyimli olan Microsoft geçen yıl AT&T operatöründen Xandr adında uzman bir reklam ekibini de satın almıştı.

    İş birliği kapsamında Microsoft yeni abonelik seçeneğindeki reklam ağını kuracak. Reklam verme ve yayınlama süreci yine Microsoft tarafından yürütülecek. Hem teknoloji hem de satış tarafında Microsoft’un ağı sürekli geliştireceği ifade ediliyor. Ayrıca güçlü bir kullanıcı gizliliği de sağlanacak.

    Reklamlı abonelik ne zaman devreye girecek henüz açıklanmadı ancak muhtemelen pilot olarak belirli ülkelerde erişime açılacak. Bu da reklamlı abonelik sürecinin zaman alacağını gösteriyor.

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