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    Netflix mekânsal ses deneyimini tüm cihazlara getiriyor

    Netflix platformu tüm cihazlara mekânsal ses deneyimini sunuyor. Apple cihazları yerleşik olarak bunu desteklerken diğer cihazlar Sennheiser teknolojisini kullanıyor. 
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    Netflix mekânsal ses deneyimi
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    Son dönemde özellikle müzik hizmetleri sektöründe bir avantaj olarak görülmeye başlanan mekânsal ses deneyimi artık içerik platformlarında da kendisine yer buluyor. Netflix bu hafta mekânsal ses deneyimini tüm cihazlara açtı.

    Netflix ve mekânsal ses

    Sesin farklı noktalardan geliyormuş hissini oluşturan mekânsal ses tecrübesi iOS 15.1 sürümü kullanan Apple cihazları ve Apple kulaklıkları için yerleşik olarak destekleniyor. Apple harici cihazlar için ise Sennheiser devreye giriyor.

    Netflix diğer cihazlar için Sennheiser Ambeo modelinde kullanılan teknolojiye yer vermiş. Bu teknoloji stereo hoparlörleri kullanarak 3D mekânsal ses oluşturuyor. Cihazda herhangi bir ek özellik gerekmiyor ve tüm işlemler Netflix uygulaması içerisinde gerçekleşiyor.

    Bu sayede akıllı telefonlar, tabletler, akıllı televizyonlar mekânsal ses özelliğine kolay bir şekilde erişebilecek. Hali hazırda Netflix orijinal yapımlarının bazıları mekansâl ses desteği sunuyor. Kullanıcıların uygulama içerisinde arama yapmaları gerekiyor. Ayrıca Dolby Atmos ve 5.1 logosu olan içeriklerin mekânsal sese uygun olmadığı belirtiliyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 13 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 14 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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