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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix dizisi Lucifer'ın 5. sezon 2. kısmından ilk fragman paylaşıldı

    Netflix'in sevilen dizisi Lucifer'ın beşinci sezon ikinci kısmı için yayın tarihi resmi olarak açıklandı ve ilk fragman da paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    30 Nisan 2021, 19:46 (3 sa.)
    534
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Netflix dizisi Lucifer'ın 5. sezon 2. kısmından ilk fragman paylaşıldı
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    DC'nin eski ismi Vertigo, yeni ismi DC Black Label olan evrenine ait olan ancak Lucifer karakterinin dizi uyarlamasının 5. sezon ikinci kısmından ilk fragman paylaşıldı. Dizi her ne kadar çizgi roman uyarlaması olsa da orijinalinden çok daha farklı bir tonda ilerliyor.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in popüler animesi Castlevania'nın 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı"

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    Dizinin beşinci sezonunun tüm bölümleri normalde geçtiğimiz yıl yayınlanacaktı ancak salgın sebebiyle dizinin yalnızca ilk 8 bölümü yayınlandı. Geriye kalan bölümlerin yayın tarihi de geçtiğimiz haftalarda sızdırılmıştı. Şimdi de resmi olarak tarih açıklandı ve fragman paylaşıldı.

    Dizinni beşinci sezon ikinci kısmı 28 Mayıs'ta Netflix üzerinden yayınlanacak. İkinci kısım 8 bölümden oluşacak. Bahsi geçen ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. 

    Beşinci sezon kalan bölümlerinin de yayınlanmasının ardından dizinin yalnızca son bir sezonu kalacak. yani dizi altıncı sezon ile final yapacak. Altıncı sezon çekimleri şu anda devam ediyor ve onun için de bir yayın tarihi bulunmuyor. Dizinin yayınlanan tüm bölümlerini şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.



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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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