Netflix'in popüler animesi Castlevania'nın 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Yayınlanan ilk sezonu ile hem oyunseverleri hem de genel kitleyi memnun bırakan başarılı Netflix animesi Castlevania'nın yeni sezonundan ilk fragman paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Godzilla vs Kong yönetmeni Adam Wingard aynı evrende geçen Son of Kong ile dönüyor"

İlginizi Çekebilir

Netflix’in sevilen animesi Castlevania’nın final sezon yayın tarihi açıklandı; yeni dizi duyuruldu

Yayınlanan ilk fragmana baktığımızda kesinlikle son sezonda işlerin biraz kontrolden çıktığını görebiliyoruz. Özellikle aksiyon sahneleri önceki sezonlara göre daha fazla olacak gibi duruyor. Dizinin ilk üç sezonu aksiyon anlamında başarılı olsa da son bölümlere kadar yoğun aksiyon sahneleri izleyemiyorduk. Eğer fragman bizi yanıltmıyorsa bu sefer tüm bölümlere yayılmış bir aksiyon izleyeceğiz gibi duruyor.

4. sezon dizinin son sezonu olacak. Castlevania'nın dördüncü sezon 13 Mayıs'ta Netflix üzerinden yayınlanacak ve sezon 10 bölümden oluşacak.

Castlevania’nın finalinin ardından aynı evrende geçen yeni bir dizi geleceği de geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Henüz detaylar açıklanmasa da sadece yepyeni karakterlerin olacağı söylendi. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.ign.com/articles/castlevanias-final-season-on-netflix-gets-a-new-trailer

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.