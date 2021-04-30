Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in popüler animesi Castlevania'nın 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı

    Aynı isimli oyundan uyarlama olan sevilen Netflix animesi Castlevania’nın dördüncü ve final sezonu için ilk fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.
    30 Nisan 2021, 12:00 (1 sa.)
    172
    15
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Netflix'in popüler animesi Castlevania'nın 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayınlanan ilk sezonu ile hem oyunseverleri hem de genel kitleyi memnun bırakan başarılı Netflix animesi Castlevania'nın yeni sezonundan ilk fragman paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Godzilla vs Kong yönetmeni Adam Wingard aynı evrende geçen Son of Kong ile dönüyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix’in sevilen animesi Castlevania’nın final sezon yayın tarihi açıklandı; yeni dizi duyuruldu

    Yayınlanan ilk fragmana baktığımızda kesinlikle son sezonda işlerin biraz kontrolden çıktığını görebiliyoruz. Özellikle aksiyon sahneleri önceki sezonlara göre daha fazla olacak gibi duruyor. Dizinin ilk üç sezonu aksiyon anlamında başarılı olsa da son bölümlere kadar yoğun aksiyon sahneleri izleyemiyorduk. Eğer fragman bizi yanıltmıyorsa bu sefer tüm bölümlere yayılmış bir aksiyon izleyeceğiz gibi duruyor.

    4. sezon dizinin son sezonu olacak. Castlevania'nın dördüncü sezon 13 Mayıs'ta Netflix üzerinden yayınlanacak ve sezon 10 bölümden oluşacak.

    Castlevania’nın finalinin ardından aynı evrende geçen yeni bir dizi geleceği de geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Henüz detaylar açıklanmasa da sadece yepyeni karakterlerin olacağı söylendi. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.ign.com/articles/castlevanias-final-season-on-netflix-gets-a-new-trailer
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 2 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 10 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Charaznable (Char Aznable) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fragman dediğin böyle olacak işte
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Facebook rekorlara doymuyor 54 dk. Samsung Galaxy M32'nin temel özellikleri ortaya çıktı 1 sa. Amazon Gaming Store açıldı: Gaming ürünlerde lansmana özel indirimler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in popüler animesi Castlevania'nın 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı Sonraki Ethereum’un değeri PayPal’ı geride bıraktı 2 sa. Telegram CEO'su açıkladı: Grup video görüşmeleri özelliği geliyor 2 sa. Microsoft, Windows 10'da çoklu monitördeki uygulamaların yeniden düzenlemesi problemini çözüyor 3 sa. Twitter, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolar geliri aştı 11 sa. İnsan gözü şeklinde web kamerası 11 sa. Gizemli bulmaca oyunu Sixit, mobil cihazlar için yayınlandı 12 sa. Çin'den büyük adım: Dev uzay istasyonu Tiangong 3'ün ilk modülü fırlatıldı 13 sa. Godzilla vs Kong yönetmeni Adam Wingard aynı evrende geçen Son of Kong ile dönüyor 13 sa. Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak 14 sa. Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor 14 sa. Spotify'ın "Kitaplığın" bölümüne yeni özellikler ve yeni bir tasarım geliyor 15 sa. Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi 15 sa. Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu 15 sa. FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı 15 sa. Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı 16 sa. Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 16 sa. Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi 16 sa. Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı 17 sa. Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı 17 sa. Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız