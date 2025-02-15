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    Anlık Bildirim

    Netflix live-action bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlıyor

    Netflix, fantastik evrenlerde geçen büyük bütçeli yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Live-action (animasyon olmayan) bir Dungeons & Dragons dizisi için hazırlıklara başlandı.
    Dungeons & Dragons Tam Boyutta Gör
    Dungeons & Dragons özellikle ABD'de oldukça sağlam bir hayran kitlesine sahip. Üstelik bu oyuna sıkça referansta bulunan Stranger Things başladığından beri popülerliği daha da artmış durumda. Ancak 2023 yılında çıkan Dungeons & Dragons filmi buna rağmen beklentilerin çok altında kaldı. Film oldukça iyi yorumlar almış olmasına rağmen gişede aradığını bulamadı.

    Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves'in yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Hollywood'un bu serinin peşini en azından bir süre bırakacağı düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. Çünkü Netflix şimdi yeni bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlıyor. Üstelik bu dizi animasyon değil live-action olacak.

    Dungeons & Dragons Dizisini Stranger Things'in Yönetmeni Shawn Levy Hazırlıyor

    Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ile bir bağlantısı olmayan bu yeni dizi The Forgotten Realms adını taşıyor. Dizi, Netflix'in oldukça aşina olduğu bir isim olan Shawn Levy öncülüğünde hazırlanıyor. Stranger Things dizisinin yürütücü yapımcısı ve yönetmeni olan Shawn Levy, aynı zamanda Deadpool & Wolverine, Free Guy ve Real Steel gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınıyor.

    Shawn Levy'nin yapımcı ve yönetmen olarak yer alacağı dizinin senaryosunu Drew Crevello (WeCrashed) yazıyor.

    The Forgotten Realms henüz Netflix'ten resmi onayı almış değil. Proje şimdilik hazırlık sürecinin ilk aşamalarında. Ancak Stranger Things'e yakında veda edecek olan Netflix'in bu projeden epey umutlu olduğu ve hazırlık süreci istendiği gibi gittiği takdirde projeye yeşil ışık yakacağı belirtiliyor.

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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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