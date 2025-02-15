Netflix live-action bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlıyor

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves'in yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Hollywood'un bu serinin peşini en azından bir süre bırakacağı düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. Çünkü Netflix şimdi yeni bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlıyor. Üstelik bu dizi animasyon değil live-action olacak.
Dungeons & Dragons Dizisini Stranger Things'in Yönetmeni Shawn Levy Hazırlıyor
Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ile bir bağlantısı olmayan bu yeni dizi The Forgotten Realms adını taşıyor. Dizi, Netflix'in oldukça aşina olduğu bir isim olan Shawn Levy öncülüğünde hazırlanıyor. Stranger Things dizisinin yürütücü yapımcısı ve yönetmeni olan Shawn Levy, aynı zamanda Deadpool & Wolverine, Free Guy ve Real Steel gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınıyor.
Shawn Levy'nin yapımcı ve yönetmen olarak yer alacağı dizinin senaryosunu Drew Crevello (WeCrashed) yazıyor.
The Forgotten Realms henüz Netflix'ten resmi onayı almış değil. Proje şimdilik hazırlık sürecinin ilk aşamalarında. Ancak Stranger Things'e yakında veda edecek olan Netflix'in bu projeden epey umutlu olduğu ve hazırlık süreci istendiği gibi gittiği takdirde projeye yeşil ışık yakacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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