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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix duyurdu: Assassin's Creed dizisi geliyor

    Netflix oyun dünyasına yatırımlarını sürdürüyor. Şimdi de Ubisoft'un ünlü serisi Assassin's Creed'in live-action dizisi duyuruldu.
    1 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Netflix duyurdu: Assassin's Creed dizisi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Orijinal içerik kütüphanesini hızla genişletmeye devam eden Netflix'ten şimdi de bir Assassin's Creed dizisi geliyor. Bugün sürpriz bir duyuru gerçekleştiren dijital içerik devi. popüler oyun serisi Assassin's Creed'in canlı-aksiyon dizisi için hazırlıkların başladığını resmen açıkladı.

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    Netflix'in paylaştığı 10 saniyelik kısa teaser video:

    Assassin's Creed dizisi için hazırlıklar henüz yeni başlamış. Dolayısıyla dizinin konusu veya oyuncu kadrosu gibi konularda şu anda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Netflix, Ubisoft'tan Jason Altman ve Danielle Kreinik'in dizide yönetici yapımcı olarak görev alacağını söyledi.

    Netflix'in yayınladığı basın bülteninde, Assassin's Creed dizisinin Ubisoft-Netflix ortaklığının yalnızca ilk adımı olduğu belirtilmiş. Ubisoft'un popüler bazı diğer serileri de yakında Netflix'te ekranlara uyarlanabilir gibi duruyor.

    Assassin's Creed serisinin bildiğiniz gibi daha önce 2017 yılında bir sinema filmi yayınlanmıştı. Ünlü oyuncu Michael Fassbender'in başrolünde yer aldığı film genel anlamıyla pek beğenilmedi. Bakalım yeni Netflix serisi hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi.



    https://deadline.com/2020/10/assassins-creed-live-action-tv-series-netflix-content-deal-ubisoft-animated-anime-series-1234603834/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Liquist 1 sa. en beğenilen
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    Evil.Morty 1 sa.
    "Gay mexican nigga assasin"
    Yanıtla +10
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    HaciTTOR (Forsaken TOR) 1 sa.
    Kesin Fps drop olur izlenmez
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 7 dk.
    İnşallah saçmalamazlar
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 33 dk.
    Ana karakter = Zenci bayan (pardon siyahi kadın)
    Tapınak lideri = Beyaz gay
    Yanıtla +2
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 sa.
    Final olarak darks souls serisi veya bloodborne olsun.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 sa.
    Bu dizi çıkarsa eğer netflix in ikinci büyük dizisi olur
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    Evil.Morty 1 sa.
    "Gay mexican nigga assasin"
    Yanıtla +10
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    HaciTTOR (Forsaken TOR) 1 sa.
    Kesin Fps drop olur izlenmez
    Yanıtla +4
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    Liquist 1 sa. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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