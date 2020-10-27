Netflix duyurdu: Assassin's Creed dizisi geliyor

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Orijinal içerik kütüphanesini hızla genişletmeye devam eden Netflix'ten şimdi de bir Assassin's Creed dizisi geliyor. Bugün sürpriz bir duyuru gerçekleştiren dijital içerik devi. popüler oyun serisi Assassin's Creed'in canlı-aksiyon dizisi için hazırlıkların başladığını resmen açıkladı.

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Netflix'in paylaştığı 10 saniyelik kısa teaser video:

Assassin's Creed dizisi için hazırlıklar henüz yeni başlamış. Dolayısıyla dizinin konusu veya oyuncu kadrosu gibi konularda şu anda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Netflix, Ubisoft'tan Jason Altman ve Danielle Kreinik'in dizide yönetici yapımcı olarak görev alacağını söyledi.

Netflix'in yayınladığı basın bülteninde, Assassin's Creed dizisinin Ubisoft-Netflix ortaklığının yalnızca ilk adımı olduğu belirtilmiş. Ubisoft'un popüler bazı diğer serileri de yakında Netflix'te ekranlara uyarlanabilir gibi duruyor.

Assassin's Creed serisinin bildiğiniz gibi daha önce 2017 yılında bir sinema filmi yayınlanmıştı. Ünlü oyuncu Michael Fassbender'in başrolünde yer aldığı film genel anlamıyla pek beğenilmedi. Bakalım yeni Netflix serisi hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi.

https://deadline.com/2020/10/assassins-creed-live-action-tv-series-netflix-content-deal-ubisoft-animated-anime-series-1234603834/

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