Netflix'e rakip HBO Max'in çıkış tarihi kesinleşti: İşte detaylar

Akış hizmeti platformlarına bir yenisi daha ekleniyor. WarnerMedia, merakla beklenen yayın platformu HBO Max'in 27 Mayıs'ta resmen başlatacağını duyurdu. HBO Max, duyurulduğu günden itibaren yaptığı atılımlarla dikkat çekmeyi başardı.

Yeni akış hizmeti platformunda Friends ve The Big Bang Theory gibi güçlü yapımlar da yer alacak. HBO Max geçtiğimiz günlerde Looney Tunes ve Sesame Street gibi klasikleri yayınlayacağını açıkladı.

HBO Max'de yer alacak yapımlar

HBO Max özel yapımlar arasında; Game of Thrones'tan 300 yıl önce Targaryen hanesinin anlatılacağı House of the Dragon, baş rolünde Travis Fimmel'in olduğu Raised by Wolves, DC evreninde geçen diziler(Adventures, DC Super Hero High, Green Lantern) gibi ses getirmesi düşünülen projeler yer alıyor.

HBO Max özel içeriklere bu sene sonuna kadar 31, 2021 sonuna kadar ise 51 yapım eklenecek.

HBO Max kütüphanesinde New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes, TCM ile ortaklaşa seçilmiş klasik yapımlar ve Warner Bros.'un filmleri ve dizileri yer alacak.

HBO Max başlangıç olarak toplamda 10000 saatlik kütüphaneye sahip olacak.

HBO Max ücreti

Yeni akış hizmeti HBO Max aylık 14.99 dolar ücrete sahip olacak.

HBO Max yayın hayatına öncelikle ABD'de başlayacak. Diğer ülkelerde ne zaman hizmete gireceği konusunda kesin bilgi bulunmuyor.

WarnerMedia'nın milyarlarca dolar yatırım yaptığı HBO Max, Netflix'e rakip olabilecek mi yoksa Netflix sektördeki egemenliğine devam mı edecek sorusunun cevabını öğrenmeye daha da yaklaşıyoruz.

