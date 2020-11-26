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    Netflix'e şimdi de Top 50 özelliği geliyor

    Netflix'e Top 10 listesinin ardından şimdi de Top 50 listesi geliyor. Yeni özellik İngiltere'de test edilmeye başlandı.
    1 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'e şimdi de Top 50 özelliği geliyor
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    Netflix bildiğiniz gibi bu yılın başlarında Top 10 özelliğini tanıtmıştı. Yeni özelliğin aldığı geri bildirimlerden memnun kalan dijital içerik devi, şimdi bu alanı genişletmeyi planlıyor. Yapılan açıklamaya göre Top 50 listesi için testler şimdiden başlamış durumda.

    Top 50 listesi şu anda İngiltere'de test ediliyor. Konuyla ilgili Saqib Shah'a açıklama yapan Netflix sözcüsü,"Top 10 özelliğinde de gördüğümüz gibi, kullanıcılarımız izlemek için bir şey seçeceklerinde popüler olanı bilmek istiyor. Genişletilmiş bir popüler içerikler listesinin küresel anlamda faydalı olup olmayacağı konusunda şu anda test yapıyoruz." ifadelerini kullanmış.

    Testlerde olumlu tepkilerin alınması durumunda Top 50 listesinin yakında tüm kullanıcılara açılacağı belirtiliyor. Netflix Türkiye'ye gelişi de muhtemelen önümüzdeki yılın ortaları gibi olabilir. Top 10 listesi de aynı şekilde İngiltere'de 2019'un ikinci çeyreğinde test edilmeye başlanmış ve 2020'nin başlarında tüm kullanıcılara açılmıştı. 

    Top 50 listesi tıpkı Top 10 gibi film ve diziler için ayrı ayrı görülebilecek.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hahahha xD
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    from softwave 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    oh bee tel bozulmamis
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    SnHerbokolog (A ) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Anladık anladık



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    djoguzhan55 (Oğuzhan ) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yeter 8-9 kere bildirim geldi anladık
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    muratdanis (Murat Daniş) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tamam la anladık :)
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    Birseysoylicem (Doğan Öztürk) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    admin yeter 50 kere bildirim yollama da
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kapatıyom gene geliyo bildirim :D
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    Mitakcan34 (Mit 34) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yahu yeter 6 defa bildirim geldi telefona
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    Nemesis-Prime 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    4 defa aynı haberin bildirimi geldi!
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    001ATB (Ahmet ) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Netflix önce şu düşük çözünürlük ve düşük bitrate sorununu çözsün
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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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