Netflix'e şimdi de Top 50 özelliği geliyor

Netflix bildiğiniz gibi bu yılın başlarında Top 10 özelliğini tanıtmıştı. Yeni özelliğin aldığı geri bildirimlerden memnun kalan dijital içerik devi, şimdi bu alanı genişletmeyi planlıyor. Yapılan açıklamaya göre Top 50 listesi için testler şimdiden başlamış durumda.
Top 50 listesi şu anda İngiltere'de test ediliyor. Konuyla ilgili Saqib Shah'a açıklama yapan Netflix sözcüsü,"Top 10 özelliğinde de gördüğümüz gibi, kullanıcılarımız izlemek için bir şey seçeceklerinde popüler olanı bilmek istiyor. Genişletilmiş bir popüler içerikler listesinin küresel anlamda faydalı olup olmayacağı konusunda şu anda test yapıyoruz." ifadelerini kullanmış.
Testlerde olumlu tepkilerin alınması durumunda Top 50 listesinin yakında tüm kullanıcılara açılacağı belirtiliyor. Netflix Türkiye'ye gelişi de muhtemelen önümüzdeki yılın ortaları gibi olabilir. Top 10 listesi de aynı şekilde İngiltere'de 2019'un ikinci çeyreğinde test edilmeye başlanmış ve 2020'nin başlarında tüm kullanıcılara açılmıştı.
Top 50 listesi tıpkı Top 10 gibi film ve diziler için ayrı ayrı görülebilecek.
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