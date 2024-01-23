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    Anlık Bildirim

    Avatar: The Last Airbender dizisinden beklenen fragman geldi

    Heyecanla beklenen Avatar: The Last Airbender dizisinden yeni fragman yayınlandı. Kayda değer bit bütçeyle hayata geçirilen dizi, 22 Şubat'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    Avatar The Last Airbender dizisinin fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen animasyon serileri arasında yer alan Avatar: The Last Airbender, Netflix tarafından canlı-aksiyon bir diziye uyarlandı. Uzunca bir süredir merakla beklenen bu dizi, nihayat şubat ayında izleyici ile buluşacak. Yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    M. Night Shyamalan'ın yönettiği 2010 yapımı The Last Airbender filmi izleyiclerin ağzında öyle kötü bir tat bıraktı ki bu yeni Avatar: The Last Airbender uyarlamasına da şüpheyle yaklaşmamak elde değil. Çünkü animasyon formatında son derece iyi işleyen bu dünyanın canlı-aksiyon türüne ne kadar uygun olduğu tartışılır. Ancak şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa, Netflix'in hayata geçirdiği bu dizi Shyamalan'ın filminden çok daha vaatkâr bir proje. Netflix'in bugüne kadarki en pahalı işlerinden biri olan Avatar dizisi, gerek oyuncu seçimleri gerek yapım tasarımıyla animasyonun tonuna daha sadık kalmış gibi görünüyor.

    Avatar: The Last Airbender, 22 Şubat'ta İzleyici ile Buluşacak

    Normalde dizinin, animasyon serisinin yaratıcıları olan Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko tarafından hazırlanması planlanıyordu. Ancak hazırlık sürecinde Netflix ile anlaşmazlık yaşayan ikili, proje üzerinde neredeyse iki yıl çalıştıktan sonra Netflix ile yollarını ayırdı. Onların yerine ise daha önce Nikita ve Sleepy Hollow dizilerde senarist olarak görev alan Albert Kim getirildi.

    Hikâyenin ana kahramanlarını çocuk ya da ergen yaştaki karakterler oluşturduğu için dizinin oyuncu kadrosunda çok fazla tanınmış isim yer almıyor. Aang rolünde Gordon Cormier'i izleyeceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda Dallas Liu, Kiawentiio, Ian Ousley, Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu ve Daniel Dae Kim gibi isimler bulunuyor..

    İlk sezonu sekiz bölümden oluşan Avatar: The Last Airbender dizisi, 22 Şubat'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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