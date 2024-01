Avatar: The Last Airbender dizisinden beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon serileri arasında yer alan Avatar: The Last Airbender, Netflix tarafından canlı-aksiyon bir diziye uyarlandı. Uzunca bir süredir merakla beklenen bu dizi, nihayat şubat ayında izleyici ile buluşacak. Yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

M. Night Shyamalan'ın yönettiği 2010 yapımı The Last Airbender filmi izleyiclerin ağzında öyle kötü bir tat bıraktı ki bu yeni Avatar: The Last Airbender uyarlamasına da şüpheyle yaklaşmamak elde değil. Çünkü animasyon formatında son derece iyi işleyen bu dünyanın canlı-aksiyon türüne ne kadar uygun olduğu tartışılır. Ancak şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa, Netflix'in hayata geçirdiği bu dizi Shyamalan'ın filminden çok daha vaatkâr bir proje. Netflix'in bugüne kadarki en pahalı işlerinden biri olan Avatar dizisi, gerek oyuncu seçimleri gerek yapım tasarımıyla animasyonun tonuna daha sadık kalmış gibi görünüyor.

Avatar: The Last Airbender, 22 Şubat'ta İzleyici ile Buluşacak

Normalde dizinin, animasyon serisinin yaratıcıları olan Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko tarafından hazırlanması planlanıyordu. Ancak hazırlık sürecinde Netflix ile anlaşmazlık yaşayan ikili, proje üzerinde neredeyse iki yıl çalıştıktan sonra Netflix ile yollarını ayırdı. Onların yerine ise daha önce Nikita ve Sleepy Hollow dizilerde senarist olarak görev alan Albert Kim getirildi.

Hikâyenin ana kahramanlarını çocuk ya da ergen yaştaki karakterler oluşturduğu için dizinin oyuncu kadrosunda çok fazla tanınmış isim yer almıyor. Aang rolünde Gordon Cormier'i izleyeceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda Dallas Liu, Kiawentiio, Ian Ousley, Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu ve Daniel Dae Kim gibi isimler bulunuyor..

İlk sezonu sekiz bölümden oluşan Avatar: The Last Airbender dizisi, 22 Şubat'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak.

