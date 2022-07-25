Netflix uygulaması nihayet App Store komisyonlarından kurtuluyor

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Apple ve Google’ın yıllardır mağazalarında uyguladığı vergi kesintileri içerik platformlarını oldukça rahatsız ediyor. Abone sayısı arttırkça komisyon da arttığı için işin sonunda yüklü bir miktar uçup gitmiş oluyor. Netflix ve Spotify gibi platformlar ağırlıklı olarak kullanıcılarını web sitesi üzerinden abonelik almaya teşvik ediyor. Bununla birlikte düzenleyici kurumlar da artık konuya müdahale etmeye başladı.

Vergisiz Netflix

Geçtiğimiz yıl Japon Ticaret Komisyonu tarafından Apple’a karşı açılan bir dava sonrasında okuyucu uygulamalar olarak tanımlanan ve kullanıcının satın almış olduğu içerikleri barındıran uygulamalarda harici link ile dış sitelere bağlantı verme ve satış yapma imkânı sağlanmıştı.

Netflix’den Microsoft açıklaması 1 hf. önce eklendi

Doğrudan açıklama yapılmasa da aslında abonelik platformlarının bundan sonra harici linkler ile kendi sitelerine yönlendirerek abonelik ücreti tahsil edebilme ihtimali ortaya çıkmıştı. Netflix şimdi bu imkândan faydalanıyor.

Netflix uygulamasının son versiyonu ile birlikte abone olmak isteyen iOS ve iPadOS kullanıcıları harici siteye yönlendiriliyor ve ödeme burada alınıyor. Sayfada ödeme sisteminin kesinlikle Apple ile bağlantısının olmadığı ve Apple ödeme bilgilerinin kullanılamayacağı belirtiliyor.

Elbette Netflix ve Spotify gibi mobil ödemelerden milyarlarca dolar kazanan platformların komisyondan kaçınması App Store gelirlerinin düşmesi anlamına geliyor. Diğer taraftan platformların gelirlerinin ise belirli senaryolarda yüzde 15-30 arasında artması anlamına geliyor. Ayrıca kullanıcılarda da acaba abonelik ücretlerinde bir indirim gelir mi sorusu da oluşmuş durumda.

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