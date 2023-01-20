Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix, şifre paylaşımını engellemede kararlı: Daha geniş çapta uygulamaya geçiliyor

    Netflix, şifre paylaşımına yönelik engellemenin daha geniş çapta uygulanaacağını açıkladı. Hesaplarının şifresini paylaşanlar artık ücretini ödeyecek.           
    1
    netflix şifre paylaşımı ücretli oluyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, 2023’ün ilk çeyreğinde ücretli şifre paylaşımını daha geniş çapta kullanıma sunmayı planladığını ve aynı hesabın birden fazla hanede kullanılmasına yönelik engellemenin uygulanacağını söyledi.

    Şifre paylaşımının yasaklanmasının başlıca iki sebebi var; Yatırımları engellemesi ve hizmetin geliştirilmesini, iyileştirilmesini baltalaması. Şirketin açıklamasına göre, bu, iş kurma konusuda uzun vadeli planları da etkiliyor. Kullanım şartları, Netflix’in kullanımını bir hane halkıyla sınırlıyor olsa da bugün 100 milyondan fazla hanede hesap paylaşımının yapıldığı biliniyor.

    Netflix, üyelerin hesaplarına hangi cihazlarla giriş yapıldığını görmelerini sağlayan ve bir profili yeni bir hesaba aktarma dahil deneyimi iyileştiren yeni özellikler için çok çalıştıklarını belirtiyor. Netflix’i birlikte yaşamadıkları kişilerle paylaşmak isteyen kullanıcılardan da ekstra ücret alınacağı açıkça söyleniyor. Şirket, bazı ülkelerde uyguladığı ücretli şifre paylaşımı uygulamasının hesap iptali ile sonuçlanacağının da farkında ancak gelirlerin artması adına böyle bir çalışmanın yapılması gerektiği belirtiliyor.

    Netflix şifre paylaşımı ücreti ne kadar?

    Netflix şifre paylaşımı ücreti 3 dolar ancak bu, Latin Amerika ülkeleri için geçerli fiyatlandırma. Netflix’in Amerika’da hesap paylaşımı için 7 doların biraz altında ücret alacağı söyleniyor. IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği aracılığıyla kullanıcıların şifrelerini hane dışındaki hesaplarla paylaşıp paylaşmadığı görülecek.

    Netflix hizmet şartlarına göre, hesabın aynı hanede yaşamayan kişilerle paylaşılması yasak ancak bu uygulamaya uzun süredir izin veriliyor. Şirket, ücretli hesabı şifresi paylaşımı uygulamasına 2023’ün ilk çeyreğinde geçmeyi planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız