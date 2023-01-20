Netflix, şifre paylaşımını engellemede kararlı: Daha geniş çapta uygulamaya geçiliyor

Tam Boyutta Gör Netflix, 2023’ün ilk çeyreğinde ücretli şifre paylaşımını daha geniş çapta kullanıma sunmayı planladığını ve aynı hesabın birden fazla hanede kullanılmasına yönelik engellemenin uygulanacağını söyledi.

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Şifre paylaşımının yasaklanmasının başlıca iki sebebi var; Yatırımları engellemesi ve hizmetin geliştirilmesini, iyileştirilmesini baltalaması. Şirketin açıklamasına göre, bu, iş kurma konusuda uzun vadeli planları da etkiliyor. Kullanım şartları, Netflix’in kullanımını bir hane halkıyla sınırlıyor olsa da bugün 100 milyondan fazla hanede hesap paylaşımının yapıldığı biliniyor.

Netflix, üyelerin hesaplarına hangi cihazlarla giriş yapıldığını görmelerini sağlayan ve bir profili yeni bir hesaba aktarma dahil deneyimi iyileştiren yeni özellikler için çok çalıştıklarını belirtiyor. Netflix’i birlikte yaşamadıkları kişilerle paylaşmak isteyen kullanıcılardan da ekstra ücret alınacağı açıkça söyleniyor. Şirket, bazı ülkelerde uyguladığı ücretli şifre paylaşımı uygulamasının hesap iptali ile sonuçlanacağının da farkında ancak gelirlerin artması adına böyle bir çalışmanın yapılması gerektiği belirtiliyor.

Netflix şifre paylaşımı ücreti ne kadar?

Netflix şifre paylaşımı ücreti 3 dolar ancak bu, Latin Amerika ülkeleri için geçerli fiyatlandırma. Netflix’in Amerika’da hesap paylaşımı için 7 doların biraz altında ücret alacağı söyleniyor. IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği aracılığıyla kullanıcıların şifrelerini hane dışındaki hesaplarla paylaşıp paylaşmadığı görülecek.

Netflix hizmet şartlarına göre, hesabın aynı hanede yaşamayan kişilerle paylaşılması yasak ancak bu uygulamaya uzun süredir izin veriliyor. Şirket, ücretli hesabı şifresi paylaşımı uygulamasına 2023’ün ilk çeyreğinde geçmeyi planlıyor.

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Netflix, şifre paylaşımını ücretli yapmaya hazırlanıyor