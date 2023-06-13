Netflix, ilk canlı spor yayınlarına başlıyor

Tam Boyutta Gör Netflix'in ilk canlı spor yayınlarının bu sonbahar döneminde gelebileceği raporlandı. The Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, Las Vegas'ta ünlülerin katılacağı yeni bir golf turnuvası için görüşmeler yürütüyor. İzlemesi ilginç olsa da golf, sporseverler arasında sınırlı bir çekiciliğe sahip olacaktır.

Netflix, özel bir golf turnuvası yayınlayacak

Tam Boyutta Gör Öte yandan hedeflenen planı çekici kılacak olan şey ise golfü oynayacak kişiler olacak. Belirtilenlere göre Las Vegas'ta Drive to Survive ve Full Swing gibi diğer spor içeriklerinin yıldızlarının ve ünlülerin yer alacağı bir golf turnuvası düzenlenecek. Görüşmeler henüz erken aşamada olsa da özel, yetenek odaklı bir golf turnuvası Netflix'in spor yayıncılığına ilk adımı olarak son derece mantıklı.

Venom 3’ün vizyon tarihi belli oldu 12 sa. önce eklendi

Bununla birlikte canlı spor yayını yüksek riskli, zor ve pahalı bir iş. Üstelik büyük isimlerin katıldığı etkinlikler için yapılan anlaşmalar maliyet açısından her zamankinden daha acımasız. Ek olarak bu acıyı Netflix zaten tadarak deneyimlemiş durumda. Nisan ayında Love is Blind canlı buluşma şovu o kadar büyük bir başarısızlığa uğradı ki, servis şovun canlı yönünü tamamen iptal etmişti.

Netflix, spor içeriklerine yoğunlaşıyor

Tam Boyutta Gör Netflix en az 2022'den beri canlı içerikle ilgileniyor ve yıllardır spora olan ilgisinin sinyallerini veriyor, ancak her zaman oyuna girmek için doğru zamanı aradığını söylüyordu. Şirket şimdiye kadar belgesellere büyük yatırımlar yaptı ve büyük başarı elde etti: pek çok kişi Drive to Survive'ın Formula 1'i ABD'de tek başına popüler hale getirdiğini düşünüyor. Sadece F1 değil, Full Swing ve Break Point de golf ve tenis için güçlü hitler oldu. Şirket, bu yaz yayınlanması planlanan Quarterback adlı bir NFL versiyonu için bile anlaştı.

Tek seferlik bir golf turnuvası, Netflix'in liglere ve reklamverenlere daha karmaşık etkinliklerin üstesinden gelebileceğini kanıtlaması için bir test örneği olabilir. Bu aynı zamanda bir strateji sinyali de olabilir. Belki futbol ve basketbol gibi popüler sporların canlı yayınlarını görmek zor olacak ancak F1, NFL ve Golf gibi biraz arkada kalan sporlar hem endüstriye katkı yapabilir hem de geleneksel spordan sıkılanlara yeni bir kapı aralayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Netflix, ilk canlı spor yayınlarına başlıyor