Netflix, ilk canlı spor yayınlarına başlıyor

Bununla birlikte canlı spor yayını yüksek riskli, zor ve pahalı bir iş. Üstelik büyük isimlerin katıldığı etkinlikler için yapılan anlaşmalar maliyet açısından her zamankinden daha acımasız. Ek olarak bu acıyı Netflix zaten tadarak deneyimlemiş durumda. Nisan ayında Love is Blind canlı buluşma şovu o kadar büyük bir başarısızlığa uğradı ki, servis şovun canlı yönünü tamamen iptal etmişti.
Netflix, spor içeriklerine yoğunlaşıyor
Tek seferlik bir golf turnuvası, Netflix'in liglere ve reklamverenlere daha karmaşık etkinliklerin üstesinden gelebileceğini kanıtlaması için bir test örneği olabilir. Bu aynı zamanda bir strateji sinyali de olabilir. Belki futbol ve basketbol gibi popüler sporların canlı yayınlarını görmek zor olacak ancak F1, NFL ve Golf gibi biraz arkada kalan sporlar hem endüstriye katkı yapabilir hem de geleneksel spordan sıkılanlara yeni bir kapı aralayabilir.
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi