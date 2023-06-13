Venom 3’ün vizyon tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Nisan 2022'de yeşil ışık yakılmasının ardından, serinin ilk iki filmini kaleme alan Kelly Marcel'in yönetmen koltuğunda oturduğu Venom 3, beyaz perde yolunda istikrarlı bir ilerleme kaydediyor. Şimdi ise Venom 3’ün vizyon tarihi netleşmiş gibi görünüyor.

Venom 3’ün vizyon tarihi

Başrol oyuncusu Tom Hardy de geçtiğimiz günlerde bu “simbiyotik” devam filmi için hazırlık ve ön prodüksiyonun başladığını açıklamıştı. Kısa bir süre önce ise Variety, Sony Pictures'ın Tom Hardy'nin simbiyotik Sony üçlemesinin üçüncü filmi olan Venom 3'ün Ekim 2024'te vizyona girmesini planladığını açıkladı.

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Venom serisine ayrıca Ted Lasso’dan tanıdığımız Juno Temple katılıyor. Temple yaptığı açıklamada çekimlerin "çok yakında" başlayacağını ve bu konuda "çok heyecanlı" olduğunu açıkladı. Bu açıklama, çekimlerin tam olarak ne zaman başlayacağını belirtmiyor ancak yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre çekimlerin Haziran'dan Eylül'e kadar İngiltere'de yapılacağını gösteriyor. Öte yandan filmin hikayesinin ne olacağı şimdilik belirsiz. Tom Hardy ve Venom’u son olarak Spider-Man: No Way Home’da görmüştük ancak ikili Doctor Strange'in büyüsü sayesinde kendi dünyalarına geri dönerken Venom’un bir parçası geride kalmıştı.

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