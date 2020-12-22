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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı

    Geçtiğimiz haftalarda duyurulan yeni Netflix yapımından ilk fragman paylaşıldı ve ayrıca yapımın yayın tarihi de paylaşıldı. 27 Aralık'ta Netflix'te yayında.
    11 sa.
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    11
    10
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Netflix'in
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    Geçtiğimiz haftalarda Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker, 2020 hakkında bir sahte belgesel hazırlayacağını, yani mockumentary hazırlayacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de bu yapımın ilk fragmanı paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf"

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    27 Aralık'ta Netflix üzerinden yayınlanacak olan yapımın Türkçe ismi, 2020'nin ilk kötülükleri başladığında Twitter'da popüler olan "2020 Bit Artık" kalıbından geliyor. Yapımın orijinal ismi ise "Death to 2020". Dizinin yaratıcılığını, Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker üstleniyor. 

    Komedi türünde sahte belgesel tarzında olacak olan yapımın oyuncu kadrosunda ise  Hugh Grant, Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Cristin Milioti, Joe Keery, Leslie Jones, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman ve Samson Kayo gibi isimler bulunuyor. Yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Bu yıl yaşananlar bugüne kadar hiç anlatılmamıştı. Artık son günlere girdiğimize göre anlatmanın tam zamanı. “Black Mirror”ın yaratıcılarından hepimizin bitmesi için can attığımız yıla komedi penceresinden bir bakış.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Quibi esprisi çok hoştu :D
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    sniper23 (Enes Şahinler) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Atalarımızın bir deyimi vardır "Gelen gideni aratır". Ben olsam bu yıllar konusunda şansımı zorlamam. 2021 kıtlık yılı olacak. Özellikle tarım için. Yani oyun daha yeni başlıyor.
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    monacomen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir kara komedi laf edilmiş 2020 için fragmanda:
    "Felaket ve b*k çukuru derdim ama felaketlere ve b*klara haksızlık!"
    :)))
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu mockumentory türünü bir türlü sevemedim. Mockumentory türünde her ne izlemiş olursam olayım izlerken inanılmaz bir pişmanlık ve rahatsızlık yaşıyorum. Vaktimi boşa harcamış gibi hissetmenin dışında vaktimi boşa harcadım diye adeta vicdan azabı çekiyorum. Öyle bir his.



    Bu arada o ne leş bir çeviridir öyle, işi Tiktok'çu Instagram ergenlerine vermişler anlaşılan. Uysa neyse de uymamış da eğreti durmuş.
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    cihat emre 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çeviri yanlış '2020 bit artık 'bizim sosyal medya jargonumuza sokulmuş popüler kültürünün eseri

    Asil çeviri 2020 ye ölüm olmalıydı

    Ama kesinlikle bu hali olmamalıydı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi ) cihat emre
    Yerelleştirme denilen şey tam da bu. Bence daha doğrusu da bu zaten.

    Çünkü sana daha yakın gelir.
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    kazuya58 (sinan polat) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    sayın müdürüm "2021 de herşey çok daha güzel olacak" demez umarım.
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    hardtracker (Faruk Mercanli) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021den ne bekliyorlar merak ediyorum, her kotu olay bir anda surpriz sekilde sona mi erecek ?
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    IrrepertuX 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    ismini neden ergen instagram kullanıcısı yorumu gibi yapmışlar?
    yada türkçeye mi böyle çevirmişler?
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    Barni Moloztaş (Eren ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) IrrepertuX
    Türkçeye böyle çevirmişler
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