Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker, 2020 hakkında bir sahte belgesel hazırlayacağını, yani mockumentary hazırlayacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de bu yapımın ilk fragmanı paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf"İlginizi Çekebilir Netflix'in "2020 Bit Artık" dizisinin kadrosu ve ilk videosu paylaşıldı
27 Aralık'ta Netflix üzerinden yayınlanacak olan yapımın Türkçe ismi, 2020'nin ilk kötülükleri başladığında Twitter'da popüler olan "2020 Bit Artık" kalıbından geliyor. Yapımın orijinal ismi ise "Death to 2020". Dizinin yaratıcılığını, Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker üstleniyor.
Komedi türünde sahte belgesel tarzında olacak olan yapımın oyuncu kadrosunda ise Hugh Grant, Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Cristin Milioti, Joe Keery, Leslie Jones, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman ve Samson Kayo gibi isimler bulunuyor. Yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
Bu yıl yaşananlar bugüne kadar hiç anlatılmamıştı. Artık son günlere girdiğimize göre anlatmanın tam zamanı. “Black Mirror”ın yaratıcılarından hepimizin bitmesi için can attığımız yıla komedi penceresinden bir bakış.
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"Felaket ve b*k çukuru derdim ama felaketlere ve b*klara haksızlık!"
:)))
Bu arada o ne leş bir çeviridir öyle, işi Tiktok'çu Instagram ergenlerine vermişler anlaşılan. Uysa neyse de uymamış da eğreti durmuş.
Asil çeviri 2020 ye ölüm olmalıydı
Ama kesinlikle bu hali olmamalıydı
Çünkü sana daha yakın gelir.
yada türkçeye mi böyle çevirmişler?