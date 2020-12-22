Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı

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Geçtiğimiz haftalarda Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker, 2020 hakkında bir sahte belgesel hazırlayacağını, yani mockumentary hazırlayacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de bu yapımın ilk fragmanı paylaşıldı.

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Netflix'in "2020 Bit Artık" dizisinin kadrosu ve ilk videosu paylaşıldı

27 Aralık'ta Netflix üzerinden yayınlanacak olan yapımın Türkçe ismi, 2020'nin ilk kötülükleri başladığında Twitter'da popüler olan "2020 Bit Artık" kalıbından geliyor. Yapımın orijinal ismi ise "Death to 2020". Dizinin yaratıcılığını, Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker üstleniyor.

Komedi türünde sahte belgesel tarzında olacak olan yapımın oyuncu kadrosunda ise Hugh Grant, Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Cristin Milioti, Joe Keery, Leslie Jones, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman ve Samson Kayo gibi isimler bulunuyor. Yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Bu yıl yaşananlar bugüne kadar hiç anlatılmamıştı. Artık son günlere girdiğimize göre anlatmanın tam zamanı. “Black Mirror”ın yaratıcılarından hepimizin bitmesi için can attığımız yıla komedi penceresinden bir bakış.

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