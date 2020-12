Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf

Tam Boyutta Gör

Fantastik edebiyat ve oyun dünyasıdna popüler olan The Witcher serisinin geçtiğimiz yıl Netflix'te bir dizisi yayınlandı bildiğiniz gibi. Şimdi de Witcher anime filmi olan Nightmare of the Wolf'tan kısa bir bir video paylaşıldı ve logosu belli oldu.

2020 Ocak ayında resmi olarak duyurulan Nightmare of The Wolf anime filmi, duyurulduğundan bu yana hiçbir gelişme paylaşılmamıştı. Yalnızca 2020 yılında yayınlanacağı biliniyordu. Geçtiğimiz saatlerde de sonunda film ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

The Witcher dizisinin ikinci sezonunda diziye katılacak olan ve The Witcher evreni için önemli bir yere sahip olan Vesemir karakterine odaklanan Nightmare of The Wolf anime filmi, 2021 yılında Netflix'te yayınlanacak. Aşağıda izleyebileceğiniz yeni paylaşılan videoda filmin logosunu görebilirsiniz. Hikaye, Vesemir'in Geralt ile tanışmasından çok öncesini anlatacak.

Seslendirme kadrosu henüz belli değil ancak dizide Vesemir'i oynayacak olan isim Kim Bodnia büyük bir ihtimalle kadroda bulunacaktır. Filmin senaristliğini Beau DeMayo üstleniyor ve The Witcher dizisinin başındaki isim Lauren S. Hissrich de bu yeni filmin başındaki isim.

