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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf

    Bu yılın başlarında duyurulan ancak duyurulduktan sonra herhangi bir gelişme paylaşılmayan Netflix'in Witcher animesinden kısa bir video paylaşıldı ve logo belli oldu.
    15 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf
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    Fantastik edebiyat ve oyun dünyasıdna popüler olan The Witcher serisinin geçtiğimiz yıl Netflix'te bir dizisi yayınlandı bildiğiniz gibi. Şimdi de Witcher anime filmi olan Nightmare of the Wolf'tan kısa bir bir video paylaşıldı ve logosu belli oldu.

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    2020 Ocak ayında resmi olarak duyurulan Nightmare of The Wolf anime filmi, duyurulduğundan bu yana hiçbir gelişme paylaşılmamıştı. Yalnızca 2020 yılında yayınlanacağı biliniyordu. Geçtiğimiz saatlerde de sonunda film ile ilgili bir güncelleme yapıldı. 

    The Witcher dizisinin ikinci sezonunda diziye katılacak olan ve The Witcher evreni için önemli bir yere sahip olan Vesemir karakterine odaklanan Nightmare of The Wolf anime filmi, 2021 yılında Netflix'te yayınlanacak. Aşağıda izleyebileceğiniz yeni paylaşılan videoda filmin logosunu görebilirsiniz. Hikaye, Vesemir'in Geralt ile tanışmasından çok öncesini anlatacak. 

    Seslendirme kadrosu henüz belli değil ancak dizide Vesemir'i oynayacak olan isim Kim Bodnia büyük bir ihtimalle kadroda bulunacaktır. Filmin senaristliğini Beau DeMayo üstleniyor ve The Witcher dizisinin başındaki isim Lauren S. Hissrich de bu yeni filmin başındaki isim.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    mr.biceps (Serdar Gökhan) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence anime mantıklı bi karar, filmdeki cast seçimleri rezaletti umarım animesi bi nebze kaliteli olur.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    TearsForFears 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aferin netflikş buldun ineği sağar sağar durursun artık. Oyunu dizidi derken çizgi filmi kalmıştı onu da yapıyorsun.
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    madaoalreadybloomed 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Netflix anime konusunda gayet iyi, bence güzel olur.
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Castlevania tarzında olursa her türlü izlenir, merakla bekliyorum
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Witcher'ı sağa sağa kurutacaklar. Tadında bırakılmalı.
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