Netflix'in Adsız Aşıklar dizisinden yeni fragman yayınlandı

Adsız Aşıklar, Aşka Çare Arayan Bir Doktora Odaklanıyor
Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı Adsız Aşıklar, bir aşk hastanesinde geçiyor. Halit Ergenç'in hayat verdiği Cem, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak gördüğü aşka çare bulmaya çalışıyor. Başar Başaran'ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:
"Aşka olan güvenini daha çocukken kaybetmiş olan Cem, 'aşk hastalığı'na yakalanan kişileri tedavi etmek üzerine kurduğu Aşk Hastanesi'nin görünmez kahramanıdır. Cem'in tüm başarısı ve hayalleri, hayatına hiç beklemediği anda giren ve Cem'in tam aksine, dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal'a bağlıdır."
Daha önce Güzelliğin Portresi ve Yarım Kalan Aşklar gibi yapımlarda yönetmen koltuğuna oturan Umut Turagay'ın yönettiği Adsız Aşıklar'ın oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'e Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca ünlü şarkıcı Teoman da dizide konuk oyuncu olarak boy gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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