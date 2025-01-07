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    Netflix'in Adsız Aşıklar dizisinden yeni fragman yayınlandı

    Netflix, Türkiye yapımı dizisi Adsız Aşıklar'dan yeni bir fragman yayınladı. Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı dizi, 16 Ocak'ta izleyici ile buluşacak.
    Netflix'in Adsız Aşıklar dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    2025'te çok sayıda yerli yapımı izleyici ile buluşturacak olan Netflix Türkiye, bu yapımların ilki olan Adsız Aşıklar'ı 16 Ocak'ta izleyicilerin beğenisine sunacak. Gerek konusu, gerekse oyuncu kadrosuyla merak uyandıran dizi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, bugün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Adsız Aşıklar, Aşka Çare Arayan Bir Doktora Odaklanıyor

    Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı Adsız Aşıklar, bir aşk hastanesinde geçiyor. Halit Ergenç'in hayat verdiği Cem, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak gördüğü aşka çare bulmaya çalışıyor. Başar Başaran'ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

    "Aşka olan güvenini daha çocukken kaybetmiş olan Cem, 'aşk hastalığı'na yakalanan kişileri tedavi etmek üzerine kurduğu Aşk Hastanesi'nin görünmez kahramanıdır. Cem'in tüm başarısı ve hayalleri, hayatına hiç beklemediği anda giren ve Cem'in tam aksine, dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal'a bağlıdır."

    Daha önce Güzelliğin Portresi ve Yarım Kalan Aşklar gibi yapımlarda yönetmen koltuğuna oturan Umut Turagay'ın yönettiği Adsız Aşıklar'ın oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'e Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca ünlü şarkıcı Teoman da dizide konuk oyuncu olarak boy gösteriyor.

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