Netflix'in Türkiye yapımı yeni dizisi Adsız Aşıklar'dan beklenen fragman geldi

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Tam Boyutta Gör Türkiye yapımı dizi ve filmlerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, 2025'te de çok sayıda yerli yapımı izleyicilerle buluşturacak. Bu yapımlardan biri de Adsız Aşıklar olacak. 16 Ocak'ta ekrana gelecek olan Adsız Aşıklar için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden ilk resmi fragmanı yayınladı.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran dizinin başrollerinde Halit Ergenç ve Funda Eryiğit yer alıyor. Onlara Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca yayınlanan ilk fragmanda ünlü şarkıcı Teoman da boy gösteriyor.

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Adsız Aşıklar, 16 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak

Adsız Aşıklar dizisinin tanıtım yazısı şöyle: "Aşka olan güvenini daha çocukken kaybetmiş olan Cem, "aşk hastalığı"na yakalanan kişileri tedavi etmek üzerine kurduğu Aşk Hastanesi'nin görünmez kahramanıdır. Cem'in tüm başarısı ve hayalleri, hayatına hiç beklemediği anda giren ve Cem'in tam aksine, dünyayı aşkın kurtaracağına inanan Hazal'a bağlıdır."

Başar Başaran'ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmeni ise Umut Turagay (Güzelliğin Portresi, Yarım Kalan Aşklar).

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