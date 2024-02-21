Netflix, Avatar: The Last Airbender dizisinden yeni bir fragman yayınladı

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Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en dikkat çekici yapımlardan biri olan Avatar: The Last Airbender dizisi, bu hafta izleyici ile buluşacak. Tüm zamanların en sevilen animasyon serilerinden biri olan Avatar: The Last Airbender'ın canlı-aksiyon uyarlaması, 22 Şubat'ta ekrana gelecek. Büyük umutlar bağladığı bu dizi için sıkı bir tanıtım çalışması yürüten Netflix, dizinin çıkışına iki gün kala yeni bir fragman daha yayınladı.

M. Night Shyamalan'ın yönettiği 2010 yapımı The Last Airbender filmi izleyiclerin ağzında öyle kötü bir tat bıraktı ki bu yeni Avatar: The Last Airbender uyarlamasına da şüpheyle yaklaşmamak elde değil. Çünkü Shyamalan'ın filmi, animasyon formatında son derece iyi işleyen bu dünyanın canlı-aksiyon türüne çok da uygun olmayabileceğini gösterdi.

Buna rağmen şu ana kadar gelen fragmanların umut verici olduğu söylenebilir. Zira fragmanlara ve yaratıcı ekibin açıklamarına bakılırsa, bu orijinaline çok daha sadık bir uyarlama olacak. Netflix'in diziye kayda değer bir bütçe ayırmış olması da diziden beklentileri yükseltiyor.

Avatar: The Last Airbender, 22 Şubat'ta Netflix'te!

Normalde dizinin, animasyon serisinin yaratıcıları olan Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko tarafından hazırlanması bekleniyordu. Ancak hazırlık sürecinde Netflix ile anlaşmazlık yaşayan ikili, proje üzerinde neredeyse iki yıl çalıştıktan sonra Netflix ile yollarını ayırdı. Onların yerine ise daha önce Nikita ve Sleepy Hollow gibi dizilerde senarist olarak görev alan Albert Kim getirildi.

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Hikâyenin ana kahramanlarını çocuk ya da ergen yaştaki karakterler oluşturduğu için dizinin oyuncu kadrosunda çok fazla tanınmış isim yer almıyor. Aang rolünde Gordon Cormier'i izleyeceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda Dallas Liu, Kiawentiio, Ian Ousley, Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu ve Daniel Dae Kim gibi isimler bulunuyor..

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