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    Anlık Bildirim

    Netflix, Avatar: The Last Airbender dizisinden yeni bir fragman yayınladı

    22 Şubat'ta izleyici ile buluşacak olan Avatar: The Last Airbender dizisi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, merakla beklenen diziden son bir fragman daha yayınladı.

    Netflix'in Avatar: The Last Airbender dizisinden yeni fragman Tam Boyutta Gör

    Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en dikkat çekici yapımlardan biri olan Avatar: The Last Airbender dizisi, bu hafta izleyici ile buluşacak. Tüm zamanların en sevilen animasyon serilerinden biri olan Avatar: The Last Airbender'ın canlı-aksiyon uyarlaması, 22 Şubat'ta ekrana gelecek. Büyük umutlar bağladığı bu dizi için sıkı bir tanıtım çalışması yürüten Netflix, dizinin çıkışına iki gün kala yeni bir fragman daha yayınladı.

    M. Night Shyamalan'ın yönettiği 2010 yapımı The Last Airbender filmi izleyiclerin ağzında öyle kötü bir tat bıraktı ki bu yeni Avatar: The Last Airbender uyarlamasına da şüpheyle yaklaşmamak elde değil. Çünkü Shyamalan'ın filmi, animasyon formatında son derece iyi işleyen bu dünyanın canlı-aksiyon türüne çok da uygun olmayabileceğini gösterdi.

    Buna rağmen şu ana kadar gelen fragmanların umut verici olduğu söylenebilir. Zira fragmanlara ve yaratıcı ekibin açıklamarına bakılırsa, bu orijinaline çok daha sadık bir uyarlama olacak. Netflix'in diziye kayda değer bir bütçe ayırmış olması da diziden beklentileri yükseltiyor.

    Avatar: The Last Airbender, 22 Şubat'ta Netflix'te!

    Normalde dizinin, animasyon serisinin yaratıcıları olan Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko tarafından hazırlanması bekleniyordu. Ancak hazırlık sürecinde Netflix ile anlaşmazlık yaşayan ikili, proje üzerinde neredeyse iki yıl çalıştıktan sonra Netflix ile yollarını ayırdı. Onların yerine ise daha önce Nikita ve Sleepy Hollow gibi dizilerde senarist olarak görev alan Albert Kim getirildi.

    Hikâyenin ana kahramanlarını çocuk ya da ergen yaştaki karakterler oluşturduğu için dizinin oyuncu kadrosunda çok fazla tanınmış isim yer almıyor. Aang rolünde Gordon Cormier'i izleyeceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda Dallas Liu, Kiawentiio, Ian Ousley, Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu ve Daniel Dae Kim gibi isimler bulunuyor..

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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