Netflix, Damsel filminden yeni bir fragman yayınladı

Tam Boyutta Gör Bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Damsel olacak. Stranger Things'teki Eleven rolüyle yıldızı parlayan genç oyuncu Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği film, 8 Mart'ta ekrana gelecek. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Dan Mazeau'nun senaryosunu kaleme aldığı film, artık klasikleşmiş olan "zor durumdaki prensesi kurtar" hikâyelerini ters düz ediyor ve bu kez kurtarılmaya pek de ihtiyaç duymayan, savaşçı ruhlu bir prenses tasviri çiziyor.

Damsel, 8 Mart'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

Millie Bobby Brown'ın hayat verdiği Prenses Elodie, ailesine karşı görevini yerine getirmek için başka bir krallığın prensi ile evlendirilmeyi kabul ediyor. Ancak bu yeni krallıkta kendisini şeytani bir ritüelin parçası olarak bulunca, hayatını kurtarmak ve bu kötücül oyunu bozmak için zorlu bir maceraya atılıyor.

Daha önce Intacto ve 28 Hafta Sonra gibi filmlere imza atan Juan Carlos Fresnadillo'nun yönettiği Damsel'ın oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown'a Robin Wright, Ray Winstone, Angela Bassett, Nick Robinson ve Brooke Carter eşlik ediyor.

Yine Netflix'te ekrana gelen Enola Holmes filmleriyle birlikte sinema tarafında da bir aksiyon yıldızı olarak karşımıza çıkabileceğini gösteren Millie Bobby Brown, Damsel filmi başarılı olduğu takdirde bu statüsünü daha da kuvvetlendirebilir. Nitekim Elona Holmes gibi Damsel da bir film serisine dönüşme potansiyeline sahip.

