Netflix, Damsel filminden yeni bir fragman yayınladı

Dan Mazeau'nun senaryosunu kaleme aldığı film, artık klasikleşmiş olan "zor durumdaki prensesi kurtar" hikâyelerini ters düz ediyor ve bu kez kurtarılmaya pek de ihtiyaç duymayan, savaşçı ruhlu bir prenses tasviri çiziyor.
Damsel, 8 Mart'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak
Millie Bobby Brown'ın hayat verdiği Prenses Elodie, ailesine karşı görevini yerine getirmek için başka bir krallığın prensi ile evlendirilmeyi kabul ediyor. Ancak bu yeni krallıkta kendisini şeytani bir ritüelin parçası olarak bulunca, hayatını kurtarmak ve bu kötücül oyunu bozmak için zorlu bir maceraya atılıyor.
Daha önce Intacto ve 28 Hafta Sonra gibi filmlere imza atan Juan Carlos Fresnadillo'nun yönettiği Damsel'ın oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown'a Robin Wright, Ray Winstone, Angela Bassett, Nick Robinson ve Brooke Carter eşlik ediyor.
Yine Netflix'te ekrana gelen Enola Holmes filmleriyle birlikte sinema tarafında da bir aksiyon yıldızı olarak karşımıza çıkabileceğini gösteren Millie Bobby Brown, Damsel filmi başarılı olduğu takdirde bu statüsünü daha da kuvvetlendirebilir. Nitekim Elona Holmes gibi Damsel da bir film serisine dönüşme potansiyeline sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.