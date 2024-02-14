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    Netflix, Damsel filminden yeni bir fragman yayınladı

    Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği Damsel filminden yeni bir fragman yayınlandı. Film, önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    Netflix'in Damsel filminden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Damsel olacak. Stranger Things'teki Eleven rolüyle yıldızı parlayan genç oyuncu Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği film, 8 Mart'ta ekrana gelecek. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Dan Mazeau'nun senaryosunu kaleme aldığı film, artık klasikleşmiş olan "zor durumdaki prensesi kurtar" hikâyelerini ters düz ediyor ve bu kez kurtarılmaya pek de ihtiyaç duymayan, savaşçı ruhlu bir prenses tasviri çiziyor.

    Damsel, 8 Mart'ta Netflix'te İzleyici ile Buluşacak

    Millie Bobby Brown'ın hayat verdiği Prenses Elodie, ailesine karşı görevini yerine getirmek için başka bir krallığın prensi ile evlendirilmeyi kabul ediyor. Ancak bu yeni krallıkta kendisini şeytani bir ritüelin parçası olarak bulunca, hayatını kurtarmak ve bu kötücül oyunu bozmak için zorlu bir maceraya atılıyor.

    Daha önce Intacto ve 28 Hafta Sonra gibi filmlere imza atan Juan Carlos Fresnadillo'nun yönettiği Damsel'ın oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown'a Robin Wright, Ray Winstone, Angela Bassett, Nick Robinson ve Brooke Carter eşlik ediyor.

    Yine Netflix'te ekrana gelen Enola Holmes filmleriyle birlikte sinema tarafında da bir aksiyon yıldızı olarak karşımıza çıkabileceğini gösteren Millie Bobby Brown, Damsel filmi başarılı olduğu takdirde bu statüsünü daha da kuvvetlendirebilir. Nitekim Elona Holmes gibi Damsel da bir film serisine dönüşme potansiyeline sahip. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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