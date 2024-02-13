Yeni Maymunlar Cehennemi filminden fragman yayınlandı

Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, dün gece oynanan Super Bowl maçı sırasında filmden yeni bir fragman daha yayınladı.
Kingdom of the Planet of the Apes, 10 Mayıs'ta Vizyona Girecek
Bu yeni film, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan üçlemenin doğrudan devamı niteliğinde olmayacak ama aynı evrende geçecek ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerleyecek. Bunu yaparken de hikâyeyi yıllarca ileriye saracak.
War for the Planet of the Apes'te anlatılan olayların 300 yıl sonrasında geçen Kingdom of the Planet of the Apes'te, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti göreceğiz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkacak.
İzleyicileri böyle distopik bir geleceğin içine çekecek olan film, genç bir kadın ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip edecek. Bu macerada karşılarına çıkan en büyük engel ise, insanlardan miras kalan teknolojileri kullanarak krallığını daha da güçlendirmek isteyen Proximus Caesar adlı maymun kralı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.