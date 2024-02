Yeni Maymunlar Cehennemi filminden fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör 2010'larda yeniden canlandırılan Maymunlar Cehennemi serisi, 2017 yılında çıkan War for the Planet of the Apes ile birlikte bir evreyi kapatmış olsa da beyazperdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Fox anlaşmasıyla haklarını devraldığı Maymunlar Cehennemi serisini yenileyerek devam ettirme kararı alan Disney, Kingdom of the Planet of the Apes adını taşıyan yeni bir filme imza attı. The Maze Runner serisiyle tanınan Wes Ball'un hayata geçirdiği bu yeni film, mayıs ayında izleyici ilse buluşacak.

Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, dün gece oynanan Super Bowl maçı sırasında filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Kingdom of the Planet of the Apes, 10 Mayıs'ta Vizyona Girecek

Bu yeni film, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan üçlemenin doğrudan devamı niteliğinde olmayacak ama aynı evrende geçecek ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerleyecek. Bunu yaparken de hikâyeyi yıllarca ileriye saracak.

War for the Planet of the Apes'te anlatılan olayların 300 yıl sonrasında geçen Kingdom of the Planet of the Apes'te, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti göreceğiz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkacak.

İzleyicileri böyle distopik bir geleceğin içine çekecek olan film, genç bir kadın ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip edecek. Bu macerada karşılarına çıkan en büyük engel ise, insanlardan miras kalan teknolojileri kullanarak krallığını daha da güçlendirmek isteyen Proximus Caesar adlı maymun kralı olacak.

