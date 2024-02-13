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    Yeni Maymunlar Cehennemi filminden fragman yayınlandı

    Bu yaz vizyona girecek olan Kingdom of the Planet of the Apes filminden yeni bir fragman yayınlandı. Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi, hikâyeyi 300 yıl ileriye saracak.
    Kingdom of the Planet of the Apes fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2010'larda yeniden canlandırılan Maymunlar Cehennemi serisi, 2017 yılında çıkan War for the Planet of the Apes ile birlikte bir evreyi kapatmış olsa da beyazperdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Fox anlaşmasıyla haklarını devraldığı Maymunlar Cehennemi serisini yenileyerek devam ettirme kararı alan Disney, Kingdom of the Planet of the Apes adını taşıyan yeni bir filme imza attı. The Maze Runner serisiyle tanınan Wes Ball'un hayata geçirdiği bu yeni film, mayıs ayında izleyici ilse buluşacak.

    Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, dün gece oynanan Super Bowl maçı sırasında filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Kingdom of the Planet of the Apes, 10 Mayıs'ta Vizyona Girecek

    Bu yeni film, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan üçlemenin doğrudan devamı niteliğinde olmayacak ama aynı evrende geçecek ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerleyecek. Bunu yaparken de hikâyeyi yıllarca ileriye saracak.

    War for the Planet of the Apes'te anlatılan olayların 300 yıl sonrasında geçen Kingdom of the Planet of the Apes'te, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti göreceğiz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkacak.

    İzleyicileri böyle distopik bir geleceğin içine çekecek olan film, genç bir kadın ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip edecek. Bu macerada karşılarına çıkan en büyük engel ise, insanlardan miras kalan teknolojileri kullanarak krallığını daha da güçlendirmek isteyen Proximus Caesar adlı maymun kralı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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