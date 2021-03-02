Netflix’in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan yeni resmi fragman paylaşıldı

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Birçok oyunun animasyon, dizi ve film uyarlamasını yapan Netflix’in son oyun uyarlaması işlerinden biri olan Dota: Dragon's Blood'dan yeni bir fragman daha paylaşıldı.

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Netflix'in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan ilk fragman yayınlandı

Fragmana baktığımızda oyundan birçok tanıdık karakter ve sahne görebiliyoruz. DOTA: Dragon's Blood ismi ile yayınlanacak olan anime, Netflix özel yapımı olacak. Animasyon kısmını daha önce Legend of Korra'yı geliştiren stüdyo MIR üstleniyor. 8 bölümden oluşacak olan DOTA: Dragon's Blood, 25 Mart'ta yayınlanacak.

Seslendirme kadrosunda ise Troy Baker, JB Blanc, Stephany Jacobsen, Josh Keaton, Yuri Lowenthal, Anson MountLara Pulver ve Freya Tingley gibi isimler bulunuyor.

Konusu: Bu sürükleyici fantastik dizi, dünyayı tüm kötülüklerden arındırmaya kararlı olan Davion adlı ünlü ejderha şövalyesinin öyküsünü anlatıyor. Davion güçlü, kadim bir eldwurm ile yaşadığı karşılaşmanın ve yolunun gizli bir görevdeki asil Prenses Mirana ile kesişmesinin ardından kendini aklının ucundan bile geçiremeyeceği olayların ortasında bulur.

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