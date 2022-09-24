Netflix'in Engin Günaydın başrollü dizisi Andropoz'dan fragman geldi

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Netflix bildiğiniz gibi her ay yeni yerli yapımlarla kütüphanesini güçlendiriyor. Ekim ayında ise yine heyecanlandıran bir yapımla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Netflix, Geleceğin Ekranı projesinde ikinci dönemi başlatıyor 18 sa. önce eklendi

Ülkemizin başarılı oyuncularından biri olan Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu Andropoz isimli dizi, ilk sezonyla 7 Ekim'de izleyicilerle buluşacak. Dizinin paylaşılan fragmanını ve konusunu aşağıda bulabilirsiniz.

Andropoz Fragman

İki çocuk babası sıradan bir adam olan Yusuf, andropoza girdiğini fark eder. Çok sevdiği karısını giderek daha fazla takdir etmeye başlar ve hayatlarında bazı değişiklikler yapmaya karar verir. Hayallerindeki eve taşınmaya karar veren Yusuf'un hayatı, zengin ev sahibi Mahmut Timuçin, onun yaman Rus sevgilisi Svetlana, eski karısı Şahinde, güzeller güzeli ikiz kızları ve Yusuf'un tuhaf kız kardeşiyle eniştesinin karmaşık hayatları ile iç içe girer. Bu aile dramasında hem hikâye hem de karakterler absürt komedi unsurları içeriyor.

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